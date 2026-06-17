Crotone Calcio salvato dall’iscrizione al campionato: l’appello di Vrenna, Spanò e del Sindaco Voce alla città e agli imprenditori

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Il Crotone evita il rischio esclusione e guarda al futuro con il sostegno del territorio

Momenti di forte preoccupazione, ma anche di grande responsabilità e attaccamento ai colori rossoblù. Il presidente del Crotone Calcio, Gianni Vrenna, ha annunciato che il club è riuscito a completare l’iscrizione al campionato, scongiurando un rischio che fino a poche settimane fa appariva concreto.

Una notizia importante per tutto l’ambiente sportivo crotonese, che però si accompagna a un chiaro messaggio rivolto alla città, alle istituzioni e al tessuto imprenditoriale locale: per garantire un futuro stabile alla società sarà necessario il contributo di tutti.

Vrenna: “Con le mie forze abbiamo iscritto la squadra”

Nel corso dell’incontro pubblico, il presidente ha spiegato come l’iscrizione sia stata ottenuta grazie a un grande sforzo economico e organizzativo.

Le difficoltà affrontate nelle ultime settimane avevano fatto emergere il concreto pericolo di non riuscire a rispettare le scadenze necessarie per la partecipazione al prossimo campionato. Tuttavia, il club è riuscito a superare l’ostacolo e a garantire la continuità del progetto sportivo.

Un risultato che rappresenta un segnale importante per tifosi e città, ma che non elimina le sfide economiche che attendono la società nei prossimi mesi.

L’appello agli imprenditori: “Il Crotone ha bisogno di una mano”

Il messaggio lanciato da Vrenna è stato diretto e senza giri di parole. Dopo oltre trent’anni di gestione familiare, il momento richiede una partecipazione più ampia da parte del territorio.

Secondo il presidente, il sostegno dell’imprenditoria locale sarà fondamentale per affrontare le prossime scadenze economiche e costruire una stagione competitiva.

L’obiettivo è creare una rete di supporto capace di affiancare la società attraverso sponsorizzazioni, partnership commerciali e iniziative che possano garantire maggiore stabilità finanziaria.

Un campionato sempre più competitivo

La prossima stagione si preannuncia particolarmente impegnativa. Nel girone saranno presenti piazze storiche e società dotate di risorse economiche molto superiori.

Tra i club citati figurano SSC Bari, US Salernitana 1919, Calcio Catania e Benevento Calcio, realtà che dispongono di budget considerevoli e di strutture economiche difficili da eguagliare.

Proprio per questo motivo il Crotone potrebbe continuare a puntare sulla valorizzazione dei giovani talenti, una strategia che negli anni ha spesso portato risultati importanti e consentito alla società di distinguersi nel panorama calcistico nazionale.

Il Sindaco Voce: “Ora la città deve rispondere presente”

Accanto alla dirigenza rossoblù è intervenuto anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha raccolto l’appello della società invitando tutta la comunità a mobilitarsi.

Il primo cittadino ha ricordato l’entusiasmo vissuto dai tifosi nelle stagioni più importanti del club, sottolineando come il Crotone rappresenti un patrimonio collettivo e un elemento identitario per l’intera città.

Secondo Voce, il sostegno può concretizzarsi in diversi modi:

sottoscrivendo gli abbonamenti ;

; partecipando alle iniziative del club;

incentivando nuove sponsorizzazioni;

coinvolgendo aziende e realtà economiche del territorio.

L’obiettivo è trasformare l’attaccamento ai colori rossoblù in azioni concrete capaci di rafforzare il progetto sportivo.

Il ruolo delle imprese e delle istituzioni

Nel dibattito è emerso anche il tema del coinvolgimento delle grandi aziende e delle istituzioni finanziarie.

Secondo il sindaco, realtà imprenditoriali, banche e associazioni di categoria potrebbero svolgere un ruolo decisivo nel sostenere una società che rappresenta un importante veicolo di promozione per il territorio.

Particolare attenzione è stata rivolta anche a Confindustria, considerata un interlocutore strategico per favorire una maggiore partecipazione del mondo produttivo locale.

Il Crotone come patrimonio della città

Negli ultimi decenni il Crotone ha scritto pagine importanti della propria storia, raggiungendo risultati che hanno portato il nome della città sui palcoscenici più prestigiosi del calcio italiano, compresa la partecipazione alla Serie A.

Per questo motivo, il club viene oggi considerato non soltanto una squadra di calcio, ma un simbolo di appartenenza e identità per migliaia di tifosi.

Il messaggio lanciato da Vrenna, dal presidente Mario Spanò e dal sindaco Voce è chiaro: il futuro del Crotone passa dalla capacità di fare squadra anche fuori dal campo, unendo tifosi, istituzioni e imprenditori attorno a un progetto comune.

Un momento decisivo per il futuro rossoblù

L’iscrizione al campionato rappresenta soltanto il primo passo. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere quali risposte arriveranno dal territorio e dal mondo economico.

Il Crotone ha evitato il peggio, ma per continuare a essere competitivo e mantenere vive le proprie ambizioni servirà un sostegno concreto da parte di tutta la comunità rossoblù.

La sfida, oggi, non riguarda soltanto il campo da gioco: riguarda l’intera città e la volontà di preservare uno dei simboli più rappresentativi del calcio calabrese.