Caso Cosenza: Rota smentisce ultimatum, Guarascio prova la carta Ceravolo. ore decisive per il futuro rossoblù

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Cosenza Calcio tra emergenza stadio e trattativa societaria: ore decisive per il futuro rossoblù

Il Cosenza cerca una casa per la Serie C mentre continua il confronto per la cessione del club

Il futuro del Cosenza Calcio si gioca su due fronti fondamentali: da un lato la necessità di individuare uno stadio idoneo per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C, dall'altro la complessa trattativa legata a una possibile cessione societaria.

A poche ore dalla scadenza fissata dalla Lega Pro per la presentazione della documentazione necessaria all'iscrizione, il club guidato dal presidente Eugenio Guarascio si trova davanti a scelte determinanti che potrebbero influenzare l'intera stagione sportiva.

Nodo stadio: il Marulla resta indisponibile

La questione più urgente riguarda l'impianto sportivo che dovrà ospitare le gare interne dei rossoblù.

Lo storico stadio San Vito-Marulla è infatti destinato a rimanere chiuso fino alla conclusione dei lavori di riqualificazione previsti dal Comune di Cosenza. Gli interventi programmati, che rientrano in un più ampio progetto di ammodernamento dell'impianto, dovrebbero protrarsi fino alla fine del 2027.

Per questa ragione il club è stato costretto ad avviare una corsa contro il tempo alla ricerca di una struttura alternativa da indicare nella domanda di iscrizione al campionato.

Tra le ipotesi anche il Ceravolo di Catanzaro

Nelle ultime settimane il Cosenza avrebbe valutato numerose opzioni sia in Calabria sia fuori regione.

Tra gli impianti presi in considerazione figurano il Luigi Razza di Vibo Valentia e altre strutture del Sud Italia, compreso lo stadio di Messina.

Secondo indiscrezioni confermate da fonti qualificate, tra le richieste avanzate dalla società rossoblù sarebbe comparsa anche quella relativa all'utilizzo dello stadio Stadio Nicola Ceravolo.

La richiesta sarebbe stata trasmessa all'amministrazione comunale di Catanzaro e portata all'attenzione del sindaco Nicola Fiorita. Al momento non sarebbe arrivata alcuna risposta ufficiale.

Perché l'ipotesi Catanzaro appare difficile

L'eventuale utilizzo del Ceravolo appare particolarmente complicato per diverse ragioni.

Oltre alla storica rivalità sportiva che divide le tifoserie di Cosenza e Catanzaro, l'impianto giallorosso è attualmente interessato da importanti lavori di ammodernamento.

Il progetto prevede infatti il rifacimento della copertura della tribuna e la successiva ricostruzione della Curva Massimo Capraro, interventi che rendono difficile immaginare la contemporanea gestione delle gare di due società professionistiche.

Per questo motivo, nonostante il sondaggio effettuato dal club rossoblù, un eventuale via libera appare al momento poco probabile.

Cessione del Cosenza: Rota smentisce ultimatum e scadenze

Parallelamente alla questione stadio continua a tenere banco il tema della possibile vendita del Cosenza Calcio.

Nelle ultime ore si erano diffuse indiscrezioni relative a un presunto ultimatum fissato per il pomeriggio successivo, entro il quale la società avrebbe dovuto fornire una risposta alla proposta di acquisto avanzata dal gruppo guidato dall'imprenditore Vincenzo Rota.

Una ricostruzione che lo stesso imprenditore ha però smentito.

Secondo quanto dichiarato, non esisterebbe alcuna scadenza perentoria e il dialogo tra le parti sarebbe ancora aperto.

La precisazione sulla San Vincenzo Srl

Nel corso della giornata era emersa anche una presa di posizione ufficiale dei soci di maggioranza della San Vincenzo Srl, azienda riconducibile alla famiglia Rota.

Attraverso una nota, i fratelli di Vincenzo Rota hanno chiarito che la società non è coinvolta nell'operazione relativa all'acquisizione del Cosenza Calcio e che eventuali iniziative sarebbero da considerarsi esclusivamente personali.

La precisazione ha evidenziato una netta distinzione tra l'operazione portata avanti dall'imprenditore e le attività della società di famiglia.

La trattativa continua tra offerte e verifiche

Nonostante le smentite e le prese di posizione ufficiali, il confronto tra le parti prosegue.

L'interlocuzione sarebbe iniziata già da tempo e avrebbe registrato un'accelerazione significativa negli ultimi giorni. Dopo una prima manifestazione di interesse per l'acquisto dell'intero pacchetto societario, il Cosenza avrebbe richiesto una proposta economica più dettagliata.

Il gruppo rappresentato da Rota avrebbe quindi avanzato una prima offerta, mentre i rispettivi consulenti legali continuano a confrontarsi per verificare la possibilità di arrivare a un incontro diretto.

Ore decisive per il futuro del club rossoblù

Le prossime ore saranno determinanti per comprendere quale direzione prenderà il futuro del Cosenza Calcio.

Da una parte occorre risolvere rapidamente il problema legato allo stadio per la Serie C, elemento indispensabile per completare l'iter di iscrizione al campionato. Dall'altra continua il confronto sulla possibile cessione della società, una vicenda che potrebbe ridisegnare gli assetti dirigenziali del club.

Tra questioni infrastrutturali, scadenze federali e trattative societarie, il destino del Cosenza è appeso a un equilibrio delicato che potrebbe trovare una svolta proprio nelle prossime ore.