Hamilton trionfa con la Ferrari a Barcellona: prima vittoria in rosso e colpo al Mondiale 2026

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Successo storico per Lewis Hamilton nel Gran Premio di Spagna

La Formula 1 2026 regala una giornata destinata a entrare nella storia della Ferrari. Sul circuito di Barcellona-Catalogna, Lewis Hamilton conquista la sua prima vittoria in gara con la Ferrari, interrompendo la serie vincente della Mercedes e rilanciando le proprie ambizioni nella corsa al titolo mondiale.

Il sette volte campione del mondo ha gestito alla perfezione una gara intensa e strategicamente complessa, precedendo sul traguardo George Russell e Lando Norris, protagonisti insieme a lui di un podio interamente britannico, un evento che non si verificava dal lontano 1968.

Per la Scuderia di Maranello si tratta di un risultato di enorme valore, non solo per il prestigio della vittoria ma anche per l'impatto sulla classifica piloti, complice il ritiro del leader del campionato Kimi Antonelli.

La strategia Ferrari fa la differenza

La chiave del successo di Hamilton è stata senza dubbio la strategia adottata dal muretto Ferrari. Nonostante una partenza su gomme morbide che non gli abbia consentito di conquistare immediatamente la leadership della corsa, il team italiano ha puntato su una coraggiosa strategia a tre soste.

La scelta si è rivelata vincente grazie anche all'ingresso della Virtual Safety Car, che ha consentito a Hamilton di effettuare una sosta con una perdita di tempo ridotta rispetto ai rivali.

Da quel momento il britannico ha iniziato a costruire il proprio vantaggio giro dopo giro, mostrando un ritmo impressionante e una gestione impeccabile delle gomme. Con una serie di passaggi velocissimi, il pilota Ferrari ha progressivamente allungato sugli inseguitori fino a tagliare il traguardo in solitaria.

Russell e Norris completano uno storico podio britannico

Alle spalle del vincitore, George Russell ha portato la Mercedes al secondo posto al termine di una gara combattuta e ricca di tensione.

Il pilota della squadra di Brackley ha dovuto affrontare diverse difficoltà nel finale, riuscendo comunque a difendere la posizione dagli attacchi degli avversari.

Terza posizione per Lando Norris, che continua a confermarsi tra i protagonisti della stagione con una McLaren sempre competitiva.

Il risultato finale ha regalato agli appassionati un podio composto esclusivamente da piloti britannici, un evento che mancava nel Circus da quasi sessant'anni.

Ritiro amaro per Kimi Antonelli

La notizia che ha maggiormente influenzato la lotta per il campionato riguarda il ritiro di Kimi Antonelli.

Il giovane talento della Mercedes, leader della classifica piloti prima del Gran Premio di Spagna, è stato costretto ad abbandonare la gara al giro 62 su 66 a causa di problemi tecnici alla propria monoposto.

Uno stop pesantissimo che permette ad Hamilton di recuperare punti preziosi e riaprire completamente il discorso mondiale.

Anche la Ferrari deve però fare i conti con una delusione importante: Charles Leclerc non è riuscito a vedere la bandiera a scacchi, fermato anch'egli da problemi tecnici nelle fasi finali della corsa.

Red Bull e McLaren limitano i danni

La Red Bull ha ottenuto risultati contrastanti nel weekend spagnolo. Max Verstappen ha chiuso in quarta posizione, confermandosi il miglior pilota del team, mentre il compagno di squadra Isack Hadjar ha terminato sesto.

Tra i due si è inserito Oscar Piastri, quinto con la McLaren, portando a casa punti importanti per la scuderia campione del mondo Costruttori.

Nonostante l'assenza dal podio, entrambe le squadre mantengono un ruolo centrale nella lotta ai vertici della stagione.

Alpine protagonista nella zona punti

Grande soddisfazione per la Alpine, che ha piazzato entrambe le vetture nella top ten.

Pierre Gasly ha concluso al settimo posto, seguito dal compagno di squadra Franco Colapinto in ottava posizione. Per il pilota argentino resta però aperta una possibile indagine post-gara per una presunta infrazione in regime di bandiere gialle.

Completano la zona punti le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, protagonisti di un'altra prestazione convincente che consente alla squadra di conquistare punti pesanti per la seconda gara consecutiva.

Numerosi ritiri condizionano il Gran Premio

Il Gran Premio di Spagna 2026 è stato caratterizzato da un numero insolitamente elevato di ritiri. Ben sette piloti sono stati costretti ad abbandonare la corsa a causa di problemi meccanici o precauzioni tecniche.

Tra i nomi più illustri figurano:

Kimi Antonelli (Mercedes)

(Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari)

(Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin)

(Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

(Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

(Cadillac) Nico Hulkenberg (Audi)

(Audi) Oliver Bearman (Haas)

Una gara particolarmente difficile per Aston Martin, che ha visto entrambe le vetture ritirarsi senza riuscire a raggiungere il traguardo.

Ordine d'arrivo del Gran Premio di Spagna 2026

Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Isack Hadjar (Red Bull) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Ferrari sogna il rilancio mondiale

La vittoria di Lewis Hamilton con la Ferrari rappresenta uno dei momenti più significativi della stagione di Formula 1 2026. Dopo mesi di attesa, il campione britannico è riuscito a conquistare il suo primo successo in rosso, dimostrando che il binomio con la Scuderia di Maranello può davvero puntare ai massimi obiettivi.

Con il ritiro di Antonelli e una Ferrari finalmente competitiva anche sul piano strategico, il campionato torna completamente aperto e promette nuove emozioni nelle prossime gare. Per i tifosi ferraristi, Barcellona potrebbe essere ricordata come la pista da cui è partita la rincorsa al titolo mondiale.