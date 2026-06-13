Formula 1 GP di Barcellona 2026, Russell conquista la pole davanti a Hamilton. Antonelli terzo, incidente per Leclerc

Tempo di lettura: ~4 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Qualifiche spettacolari a Montmeló con Mercedes protagonista e Ferrari tra gioie e delusioni

Le qualifiche del Gran Premio di Barcellona 2026 hanno regalato emozioni, sorprese e colpi di scena. Sul circuito di Montmeló è stato George Russell a conquistare una splendida pole position, confermando l'eccellente stato di forma della Mercedes. Alle sue spalle una straordinaria Ferrari di Lewis Hamilton, distante appena 64 millesimi dal britannico.

Se da una parte il Cavallino Rampante può sorridere grazie alla prestazione del sette volte campione del mondo, dall'altra deve fare i conti con la delusione di Charles Leclerc, protagonista di un incidente nel corso della Q3 che lo costringerà a partire dalla quinta fila.

Russell perfetto, Mercedes torna a dominare

Il weekend spagnolo ha evidenziato una Mercedes particolarmente competitiva. George Russell ha costruito la sua pole con un giro impeccabile fermando il cronometro sull'1:14.679.

Per il pilota britannico si tratta di un risultato importante in ottica mondiale, soprattutto considerando la qualità degli avversari affrontati. La Mercedes ha mostrato un ottimo equilibrio tra velocità sul giro secco e gestione delle gomme, confermando i progressi evidenziati nelle ultime gare.

Hamilton ritrova la prima fila con la Ferrari

Tra le notizie più significative del sabato spagnolo c'è sicuramente il ritorno nelle posizioni di vertice di Lewis Hamilton.

Il campione britannico ha estratto il massimo dalla sua Ferrari SF-26, chiudendo al secondo posto e conquistando una preziosa prima fila. Dopo alcune stagioni complicate, Hamilton sembra aver trovato un feeling sempre migliore con la monoposto di Maranello, dimostrando ancora una volta tutta la sua esperienza nei momenti decisivi.

La differenza dalla pole è stata minima: appena 64 millesimi hanno separato il ferrarista da Russell.

Antonelli terzo, si interrompe la serie di prime file

Chi continua a stupire è il leader del Mondiale, Andrea Kimi Antonelli.

Il giovane italiano ha chiuso al terzo posto, accusando poco più di tre decimi di ritardo dal compagno di squadra. Per la prima volta in questa stagione, però, Antonelli non scatterà dalla prima fila.

Nonostante ciò, la terza posizione rappresenta comunque un risultato importante che gli consentirà di lottare per il podio e per punti fondamentali nella corsa al titolo mondiale.

Incubo Leclerc, Ferrari a muro in Q3

La vera delusione della giornata è stata senza dubbio quella di Charles Leclerc.

Il monegasco ha perso il controllo della vettura in curva 4 durante il primo tentativo della Q3, terminando violentemente contro le barriere. L'incidente ha provocato la conclusione anticipata della sua sessione e ha compromesso completamente le sue possibilità di lottare per le prime posizioni.

Leclerc ha comunque ottenuto il decimo tempo, ma la sua posizione potrebbe cambiare qualora fossero necessarie sostituzioni sulla vettura prima della gara.

Per Ferrari si tratta quindi di una situazione contrastante: entusiasmo per Hamilton e preoccupazione per le condizioni della monoposto numero 16.

Norris, Verstappen e Piastri pronti ad approfittarne

Alle spalle dei primi tre troviamo una griglia estremamente compatta.

Lando Norris partirà dalla quarta posizione davanti a Max Verstappen, mentre Oscar Piastri scatterà dalla settima casella. Tutti e tre i piloti hanno mostrato un passo competitivo e potrebbero inserirsi nella lotta per il podio già dalle prime fasi della gara.

Particolarmente interessante la situazione in casa McLaren, con Norris e Piastri pronti a sfruttare qualsiasi opportunità.

Griglia di partenza del GP di Barcellona 2026

Pos. 1 George Russell Mercedes 1:14.679 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:14.743 3 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:14.998 4 Lando Norris McLaren 1:15.001 5 Max Verstappen Red Bull 1:15.021 6 Isack Hadjar Red Bull 1:15.077 7 Oscar Piastri McLaren 1:15.090 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.542 9 Nico Hülkenberg Audi 1:16.657 10 Charles Leclerc Ferrari 1:15.281 11 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:15.840 12 Gabriel Bortoleto Audi 1:16.001 13 Franco Colapinto Alpine 1:16.191 14 Pierre Gasly Alpine 1:16.261 15 Oliver Bearman Haas 1:16.389 16 Carlos Sainz Jr. Williams 1:17.827 17 Esteban Ocon Haas 1:17.073 18 Alexander Albon Williams 1:17.424 19 Sergio Pérez Cadillac 1:17.545 20 Valtteri Bottas Cadillac 1:17.757 21 Lance Stroll Aston Martin 1:18.758 22 Fernando Alonso Aston Martin 1:18.815

Gara aperta a ogni scenario

La gara di domenica si preannuncia particolarmente combattuta. La Mercedes partirà con i favori del pronostico grazie alla pole di Russell e alla presenza di Antonelli nelle prime posizioni, ma la Ferrari di Hamilton ha dimostrato di avere il potenziale per lottare per la vittoria.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla rimonta di Leclerc, chiamato a recuperare posizioni dopo un sabato da dimenticare. Sullo sfondo restano le ambizioni di Norris, Verstappen e Piastri, pronti a sfruttare qualsiasi occasione in una delle gare più attese della stagione di Formula 1 2026.