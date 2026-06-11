Monza, caso Paolo Bianco: perché l’allenatore ha deciso di lasciare e cosa ha detto la società

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Baldissoni chiarisce la posizione del club sul futuro di Paolo Bianco

Il futuro di Paolo Bianco non sarà al Monza. A confermarlo è stato l’amministratore delegato del club brianzolo, che durante un incontro con la stampa ha ricostruito la vicenda legata all’ormai ex tecnico biancorosso, chiarendo come la decisione di interrompere il rapporto sia partita direttamente dall’allenatore.

La situazione ha sorpreso l’ambiente monzese, soprattutto perché fino a pochi giorni prima sembrava esserci totale sintonia tra società e tecnico in vista della nuova stagione.

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Paolo Bianco era stato confermato dal Monza

Secondo quanto spiegato dalla dirigenza, il club aveva già manifestato pubblicamente la volontà di proseguire il percorso con Paolo Bianco. Un passaggio ribadito più volte nelle settimane successive alla conclusione del campionato.

Baldissoni ha sottolineato come il tecnico fosse ancora legato al Monza da un contratto pluriennale e che, dal punto di vista societario, non fosse mai stata presa in considerazione l’ipotesi di un esonero.

La posizione del club era quindi chiara: continuare con Bianco alla guida della squadra anche nella prossima stagione.

La decisione dell’allenatore ha cambiato tutto

La svolta sarebbe arrivata nelle ultime ore, quando lo stesso Paolo Bianco avrebbe comunicato alla società di non sentirsi più nelle condizioni di proseguire l’esperienza sulla panchina brianzola.

Una scelta che il Monza ha definito inattesa e che ha portato il club a prendere atto della volontà dell’allenatore.

Dalle parole del dirigente emerge una posizione netta: la società ritiene che la decisione sia stata esclusivamente del tecnico e che eventuali motivazioni vadano richieste direttamente a lui.

Quali sono i motivi dell’addio di Paolo Bianco?

È la domanda che si stanno ponendo tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, dal Monza non sono arrivate spiegazioni sulle ragioni che hanno spinto Paolo Bianco a fare un passo indietro.

Baldissoni ha evitato qualsiasi interpretazione, limitandosi a ribadire che il club non conosce o comunque non intende commentare le motivazioni personali e professionali alla base della scelta dell’allenatore.

Questo lascia aperti diversi interrogativi sul futuro immediato del tecnico, il cui nome è stato accostato nelle ultime settimane ad altre realtà del calcio italiano.

Monza già al lavoro per il nuovo allenatore

L’uscita di scena di Paolo Bianco costringe ora il Monza ad accelerare le valutazioni per individuare il nuovo guida tecnica.

La dirigenza ha spiegato di non aver avviato contatti concreti con altri allenatori prima della comunicazione ricevuta da Bianco, proprio perché la volontà era quella di proseguire insieme.

Solo dopo aver preso atto della decisione del tecnico sarebbero iniziate le prime consultazioni per individuare il profilo più adatto al progetto sportivo biancorosso.

Il futuro di Bianco resta tutto da scrivere

L’addio di Paolo Bianco rappresenta uno dei primi temi caldi dell’estate del Monza. Dopo una stagione vissuta tra difficoltà e cambiamenti, il club si trova ora a dover ricostruire la propria guida tecnica in vista del prossimo campionato.

Resta da capire quale sarà la prossima destinazione dell’allenatore pugliese e quali motivazioni lo abbiano spinto a rinunciare a una panchina che, fino a pochi giorni fa, sembrava destinata a essere ancora sua.

Per il momento, l’unica certezza è che il rapporto tra Monza e Paolo Bianco è arrivato al capolinea, aprendo ufficialmente una nuova fase nella programmazione del club brianzolo.