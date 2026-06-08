Successo e lealtà sportiva: calato il sipario sul torneo “Giovanissimi”

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Il rettangolo verde del centro sportivo di Santamaria (CZ) è stato teatro, nella giornata di ieri, di una intensa competizione che ha visto protagonisti i talenti della categoria Giovanissimi. A trionfare è stata la formazione del Marcellinara, al termine di un evento caratterizzato da grande sportività e sano agonismo.

Una domenica all’insegna del calcio giovanile quella trascorsa sul campo dell'ASD SANTAMARIA. Il torneo ha richiamato un folto pubblico di appassionati, famiglie e addetti ai lavori, pronti a sostenere le giovani promesse del territorio che, nonostante la giovane età, hanno messo in mostra un gioco organizzato e una determinazione degna di nota.

Il successo della manifestazione è merito dell'impegno profuso dai responsabili tecnici Marco Colacino e Cristian Nisticò, che hanno curato ogni dettaglio organizzativo, lavorando in stretta sinergia con il Presidente Provinciale Libertas della sezione di Catanzaro, Rocco Di Maio. Grazie alla loro dedizione, l’evento è stato gestito con professionalità, garantendo ai giovani atleti una giornata da ricordare.

Il momento clou della giornata è stata la cerimonia di premiazione, che ha visto salire sul gradino più alto del podio la Marcellinara, autrice di un percorso impeccabile che le ha permesso di conquistare il titolo.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla compagine di casa, l’ASD SantaMaria, classificatasi al secondo posto al termine di una finale mozzafiato. Il mister della squadra ospitante, Andrea Drosi, ha commentato con orgoglio la prestazione dei suoi ragazzi: "Sono felicissimo e orgoglioso dei miei ragazzi; anche oggi hanno saputo dimostrare grandi qualità tecniche, spirito di squadra e sacrificio. Un plauso al nostro portiere Luca Procopio per una serie di interventi e dei calci di rigore neutralizzati che ci hanno portato a vincere il secondo posto, così come al nostro attaccante Gioele, che per l’ennesima volta ha dimostrato il suo immenso valore. Bravi tutti i ragazzi, che non sono da meno e che, continuando così, potranno togliersi tante soddisfazioni in questo sport meraviglioso che è il calcio".

A completare il podio, al terzo posto, si è posizionata l’Academy Lamezia, che ha chiuso la competizione con un piazzamento di prestigio, confermando l’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile.

Al di là dei risultati sportivi, il vero vincitore è stato lo spirito del torneo. I ragazzi in campo hanno...

dato prova di fair play, rispettando le decisioni arbitrali e i propri avversari, valori che rappresentano il cuore pulsante dell'attività sportiva giovanile.

L'evento si è concluso tra gli applausi dei presenti, con l'augurio che tornei come questo possano continuare a essere un appuntamento fisso per lo sport locale, offrendo ai giovani atleti lo spazio necessario per coltivare la propria passione e il proprio talento.