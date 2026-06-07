Italia Under 17, il sogno si è avverato: Azzurrini Campioni d’Europa dopo la finale vinta ai rigori

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Italia Campione d’Europa Under 17: impresa azzurra a Tallinn, Belgio battuto ai rigori

Gli Azzurrini conquistano il secondo Europeo consecutivo

L'Italia Under 17 scrive un'altra pagina memorabile della propria storia calcistica. A Tallinn, in Estonia, gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Daniele Franceschini hanno conquistato il titolo di Campioni d’Europa Under 17, superando il Belgio ai calci di rigore al termine di una finale intensa, combattuta e ricca di emozioni.

Dopo il trionfo del 2024, la Nazionale giovanile italiana si conferma ancora una volta al vertice del calcio continentale, dimostrando talento, carattere e una straordinaria capacità di reagire nei momenti più difficili.

Una finale equilibrata decisa nel finale

La sfida contro il Belgio si è rivelata molto più complicata del previsto. Per lunghi tratti della gara, la formazione belga ha mostrato qualità tecniche e organizzazione tattica, mettendo in difficoltà la retroguardia italiana.

Nel primo tempo entrambe le squadre hanno creato occasioni interessanti. Da una parte il portiere azzurro Lupo si è reso protagonista di interventi decisivi, dall'altra gli attaccanti italiani hanno cercato di colpire in contropiede sfruttando la velocità degli esterni.

Nella ripresa il ritmo è rimasto elevato, con il Belgio che ha progressivamente aumentato la pressione fino a trovare il vantaggio all'85'. A firmare l'1-0 è stato Cobiella, bravo a sfruttare uno spazio concesso dalla difesa italiana e a battere Lupo con una conclusione precisa sul secondo palo.

Sembrava il colpo decisivo, ma l'Italia non ha smesso di crederci.

Fugazzola firma il pareggio che cambia la storia

La reazione degli Azzurrini è arrivata immediatamente. All'88' un fallo di mano in area ha portato l'arbitro a concedere un calcio di rigore all'Italia.

Dal dischetto si è presentato Fugazzola, che con grande freddezza ha spiazzato il portiere belga siglando l'1-1 e riaprendo completamente la finale.

Un gol pesantissimo che ha permesso agli azzurrini di trascinare la sfida ai rigori, proprio come era accaduto nella semifinale vinta contro la Spagna.

Rigori perfetti e festa azzurra

La lotteria dei penalty ha premiato ancora una volta l'Italia.

Dopo i gol di Fugazzola, Casagrande e Okon, il momento decisivo è arrivato grazie al portiere Lupo, autore di una splendida parata sul tentativo di Cobiella.

Successivamente il Belgio ha visto infrangersi sulla traversa il quinto rigore calciato da Moorthamer. A quel punto è toccato a Perillo presentarsi sul dischetto.

L'attaccante azzurro non ha sbagliato, trasformando il penalty che ha consegnato all'Italia il titolo di Campione d’Europa Under 17 2026.

Il percorso straordinario dell'Italia Under 17

Il successo nella finale di Tallinn rappresenta il coronamento di un percorso eccezionale. Gli Azzurrini hanno attraversato il torneo senza mai perdere una partita, dimostrando continuità di rendimento e una notevole maturità nonostante la giovane età.

Particolarmente significativa è stata la vittoria in semifinale contro la Spagna, altra grande potenza del calcio giovanile europeo, superata anch'essa ai rigori dopo una battaglia sportiva di altissimo livello.

Questo trionfo conferma l'ottimo lavoro svolto dal settore giovanile italiano, sempre più capace di produrre talenti pronti a rappresentare il futuro della Nazionale maggiore.

Biondini alza la Coppa: il futuro del calcio italiano sorride

Al triplice fischio è esplosa la festa azzurra. Il capitano Biondini ha sollevato il trofeo davanti ai compagni, sancendo ufficialmente la conquista del secondo titolo europeo consecutivo.

Una vittoria che va oltre il semplice risultato sportivo e che certifica la crescita di una generazione ricca di prospetti interessanti. Da Lupo a Fugazzola, passando per Perillo, Casagrande, Okon e gli altri protagonisti, l'Italia può guardare al futuro con grande ottimismo.

Il cielo di Tallinn si tinge ancora una volta di azzurro: l'Italia Under 17 è Campione d'Europa, e il movimento calcistico italiano può festeggiare un'altra straordinaria impresa.