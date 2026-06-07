Italia verso la Grecia, Baldini carica il gruppo: “Giocare liberi e credere nel lavoro” Video

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

La Nazionale si prepara alla sfida contro la Grecia con entusiasmo e consapevolezza. Il commissario tecnico Silvio Baldini sottolinea il valore del gruppo, la crescita dei giovani e l’importanza di affrontare ogni partita con passione, coraggio e libertà mentale.

Baldini e l’emozione del raduno azzurro

Alla vigilia di Grecia Italia, Silvio Baldini ha raccontato le sensazioni vissute durante questo raduno, definendolo un momento destinato a restare nella memoria dei protagonisti.

Il tecnico si è detto soprattutto felice per aver visto un gruppo di ragazzi emozionati e consapevoli del percorso compiuto. Secondo Baldini, molti di loro hanno raggiunto un traguardo importante, forse persino inatteso, vivendo questa esperienza come un dono prezioso.

Le sue parole mettono al centro un concetto fondamentale: il talento da solo non basta. Per restare ad alti livelli servono lavoro, amore per il calcio e passione quotidiana.

Contro la Grecia serviranno concentrazione e personalità

La partita contro la Grecia rappresenta un test importante per l’Italia. Baldini conosce bene il valore dell’avversario, una squadra esperta, fisica e ricca di individualità capaci di incidere.

Per questo il commissario tecnico chiede ai suoi giocatori una prestazione matura, ma senza perdere leggerezza. L’obiettivo è scendere in campo con la mente libera, giocando con coraggio e senza farsi condizionare dal peso del risultato.

“Cerchiamo di far succedere quello che piace a noi e non agli altri”: questo il messaggio più forte del tecnico, che invita la squadra a imporre la propria identità, restando concentrata e pronta a correre molto.

Giovani al centro del progetto Italia

Uno dei temi più significativi riguarda il futuro del calcio italiano. Baldini ha ribadito quanto sia importante valorizzare i giovani e creare un movimento unito, capace di coinvolgere tutte le Nazionali.

Il riferimento va anche alla finale dell’Italia Under 17 contro il Belgio, appuntamento seguito con grande attenzione da tutto l’ambiente azzurro. Per Baldini non esiste una Nazionale più importante delle altre: tutte fanno parte della stessa famiglia.

Un messaggio di fiducia per il calcio italiano

Le dichiarazioni di Silvio Baldini raccontano un modo di intendere il calcio basato su identità, responsabilità e senso di appartenenza. La sfida Grecia Italia diventa così non solo una partita da affrontare con serietà, ma anche un’occasione per confermare la crescita di un gruppo giovane e motivato.

L’Italia riparte da entusiasmo, lavoro e fiducia. E Baldini sembra voler consegnare ai suoi ragazzi un messaggio chiaro: il futuro si costruisce ogni giorno, con sacrificio, passione e libertà mentale.







