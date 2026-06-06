Serie A 2026 27, calendario completo e prime reazioni dopo il sorteggio
Il nuovo campionato partirà il 22 e 23 agosto 2026 con una prima giornata già ricca di incroci interessanti
La Serie A 2026 27 prende forma con il sorteggio del calendario ufficiale. La nuova stagione del massimo campionato italiano inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e accompagnerà tifosi, società e addetti ai lavori in un percorso lungo 38 giornate, tra sfide salvezza, big match, derby e incroci decisivi per l’Europa.
Il calendario ha subito acceso il dibattito tra presidenti, amministratori delegati e dirigenti dei club, chiamati a commentare non solo il cammino delle proprie squadre, ma anche strategie di mercato, obiettivi stagionali e prospettive future.
Serie A 2026 27, la prima giornata
La prima giornata della Serie A 2026 27 propone subito partite di grande interesse. Tra le gare più attese spiccano Frosinone Juventus, Torino Milan, Roma Fiorentina, Genoa Napoli e Inter Monza.
Ecco il programma della prima giornata:
Atalanta Sassuolo
Bologna Lazio
Frosinone Juventus
Genoa Napoli
Inter Monza
Parma Cagliari
Roma Fiorentina
Torino Milan
Udinese Como
Venezia Lecce
Le parole di Giulini sul Cagliari
In casa Cagliari, il presidente Giulini ha parlato del futuro societario e tecnico. Il patron rossoblù ha confermato il percorso con Pisacane, vicino al rinnovo, e ha sottolineato l’importanza di valorizzare giovani italiani e, se possibile, anche sardi.
Giulini ha inoltre annunciato l’arrivo di Pietro Accardi, pronto a firmare un contratto triennale, ringraziando anche Angelozzi per il lavoro svolto. Tra i nomi citati c’è anche Berenbruch dell’Inter, profilo che potrebbe interessare al club.
Frosinone, Stirpe guarda alla salvezza e al futuro societario
Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha evidenziato un punto chiave: negli ultimi anni il club ha dimostrato di saper conquistare la promozione, ma dovrà migliorare nella capacità di mantenere la categoria.
Stirpe ha parlato anche del possibile ingresso di fondi nella società, spiegando che il tema non viene visto in modo negativo. Per il club ci sarà bisogno di solidità, stabilità e di una strategia capace di sorprendere.
Parma, Cherubini difende il progetto Cuesta
L’amministratore delegato del Parma, Cherubini, ha ribadito la volontà del club di crescere in modo graduale, sia sul piano societario sia sul campo. Secondo il dirigente, la scelta di puntare su Cuesta è stata intelligente, nonostante alcune critiche ricevute.
Sul mercato, Cherubini ha parlato di una fase di consolidamento. Pellegrino resta un giocatore del Parma, anche se non manca l’interesse di altre società.
Inter, Marotta tra obiettivi e mercato
In casa Inter, Beppe Marotta ha parlato con chiarezza degli obiettivi stagionali: la squadra sarà chiamata a dare il massimo. Il dirigente nerazzurro ha citato anche Palestra, definito un profilo interessante, pur invitando alla cautela.
Marotta ha inoltre confermato che Chivu ha già rinnovato fino al 2028 e che l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni. Su Pepo Martinez, invece, la permanenza è confermata, ma le decisioni tecniche spetteranno all’allenatore.
I big match più attesi della Serie A 2026 27
Il calendario della Serie A 2026 27 propone diversi appuntamenti di grande richiamo. Tra le sfide più attese ci sono:
Milan Inter alla decima giornata
Inter Napoli alla terza giornata
Juventus Milan alla terza giornata
Roma Lazio alla quindicesima giornata
Inter Juventus alla diciannovesima giornata
Napoli Juventus alla ventiquattresima giornata
Inter Milan alla ventiquattresima giornata
Juventus Inter alla trentaseiesima giornata
L’ultima giornata del campionato
La 38ª giornata potrebbe essere decisiva per scudetto, qualificazione europea e salvezza. Il calendario prevede:
Bologna Parma
Cagliari Roma
Como Genoa
Juventus Frosinone
Lazio Fiorentina
Lecce Venezia
Milan Udinese
Monza Torino
Napoli Atalanta
Sassuolo Inter
Una stagione che promette equilibrio
Il nuovo calendario della Serie A 2026 27 lascia intravedere una stagione intensa e potenzialmente molto equilibrata. Le big saranno chiamate a partire forte, ma attenzione anche alle squadre di provincia e alle neopromosse, che potrebbero incidere soprattutto nella lotta salvezza.
Tra strategie di mercato, giovani da valorizzare e ambizioni europee, il campionato si prepara a offrire un nuovo lungo racconto sportivo, con tutte le squadre pronte a inseguire i propri obiettivi.
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