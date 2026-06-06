Serie A 2026 27, calendario completo e prime reazioni dopo il sorteggio

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Il nuovo campionato partirà il 22 e 23 agosto 2026 con una prima giornata già ricca di incroci interessanti

La Serie A 2026 27 prende forma con il sorteggio del calendario ufficiale. La nuova stagione del massimo campionato italiano inizierà nel weekend del 22 e 23 agosto 2026 e accompagnerà tifosi, società e addetti ai lavori in un percorso lungo 38 giornate, tra sfide salvezza, big match, derby e incroci decisivi per l’Europa.

Il calendario ha subito acceso il dibattito tra presidenti, amministratori delegati e dirigenti dei club, chiamati a commentare non solo il cammino delle proprie squadre, ma anche strategie di mercato, obiettivi stagionali e prospettive future.

Serie A 2026 27, la prima giornata

La prima giornata della Serie A 2026 27 propone subito partite di grande interesse. Tra le gare più attese spiccano Frosinone Juventus, Torino Milan, Roma Fiorentina, Genoa Napoli e Inter Monza.

Ecco il programma della prima giornata:

Atalanta Sassuolo

Bologna Lazio

Frosinone Juventus

Genoa Napoli

Inter Monza

Parma Cagliari

Roma Fiorentina

Torino Milan

Udinese Como

Venezia Lecce

Le parole di Giulini sul Cagliari

In casa Cagliari, il presidente Giulini ha parlato del futuro societario e tecnico. Il patron rossoblù ha confermato il percorso con Pisacane, vicino al rinnovo, e ha sottolineato l’importanza di valorizzare giovani italiani e, se possibile, anche sardi.

Giulini ha inoltre annunciato l’arrivo di Pietro Accardi, pronto a firmare un contratto triennale, ringraziando anche Angelozzi per il lavoro svolto. Tra i nomi citati c’è anche Berenbruch dell’Inter, profilo che potrebbe interessare al club.

Frosinone, Stirpe guarda alla salvezza e al futuro societario

Il presidente del Frosinone, Maurizio Stirpe, ha evidenziato un punto chiave: negli ultimi anni il club ha dimostrato di saper conquistare la promozione, ma dovrà migliorare nella capacità di mantenere la categoria.

Stirpe ha parlato anche del possibile ingresso di fondi nella società, spiegando che il tema non viene visto in modo negativo. Per il club ci sarà bisogno di solidità, stabilità e di una strategia capace di sorprendere.

Parma, Cherubini difende il progetto Cuesta

L’amministratore delegato del Parma, Cherubini, ha ribadito la volontà del club di crescere in modo graduale, sia sul piano societario sia sul campo. Secondo il dirigente, la scelta di puntare su Cuesta è stata intelligente, nonostante alcune critiche ricevute.

Sul mercato, Cherubini ha parlato di una fase di consolidamento. Pellegrino resta un giocatore del Parma, anche se non manca l’interesse di altre società.

Inter, Marotta tra obiettivi e mercato

In casa Inter, Beppe Marotta ha parlato con chiarezza degli obiettivi stagionali: la squadra sarà chiamata a dare il massimo. Il dirigente nerazzurro ha citato anche Palestra, definito un profilo interessante, pur invitando alla cautela.

Marotta ha inoltre confermato che Chivu ha già rinnovato fino al 2028 e che l’annuncio ufficiale arriverà nei prossimi giorni. Su Pepo Martinez, invece, la permanenza è confermata, ma le decisioni tecniche spetteranno all’allenatore.

I big match più attesi della Serie A 2026 27

Il calendario della Serie A 2026 27 propone diversi appuntamenti di grande richiamo. Tra le sfide più attese ci sono:

Milan Inter alla decima giornata

Inter Napoli alla terza giornata

Juventus Milan alla terza giornata

Roma Lazio alla quindicesima giornata

Inter Juventus alla diciannovesima giornata

Napoli Juventus alla ventiquattresima giornata

Inter Milan alla ventiquattresima giornata

Juventus Inter alla trentaseiesima giornata

L’ultima giornata del campionato

La 38ª giornata potrebbe essere decisiva per scudetto, qualificazione europea e salvezza. Il calendario prevede:

Bologna Parma

Cagliari Roma

Como Genoa

Juventus Frosinone

Lazio Fiorentina

Lecce Venezia

Milan Udinese

Monza Torino

Napoli Atalanta

Sassuolo Inter

Una stagione che promette equilibrio

Il nuovo calendario della Serie A 2026 27 lascia intravedere una stagione intensa e potenzialmente molto equilibrata. Le big saranno chiamate a partire forte, ma attenzione anche alle squadre di provincia e alle neopromosse, che potrebbero incidere soprattutto nella lotta salvezza.

Tra strategie di mercato, giovani da valorizzare e ambizioni europee, il campionato si prepara a offrire un nuovo lungo racconto sportivo, con tutte le squadre pronte a inseguire i propri obiettivi.