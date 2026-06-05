Cosenza Calcio, cessione sempre più complicata: la pista degli imprenditori italo-canadesi si allontana, spunta il gruppo Rota

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Le trattative per il futuro del club rossoblù entrano in una fase delicata mentre emergono nuove indiscrezioni su possibili alternative all'attuale negoziazione

Trattativa in forte salita per la cessione del Cosenza

Il futuro del Cosenza Calcio continua a essere caratterizzato da numerose incognite. Secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa che avrebbe coinvolto un gruppo di imprenditori italo-canadesi interessati all'acquisizione della società rossoblù sarebbe entrata in una fase estremamente complessa.

Le distanze tra le parti, sia sotto il profilo economico sia sotto quello progettuale, sembrano infatti aumentate nelle ultime settimane. L'ipotesi di una cessione a breve termine appare oggi decisamente meno concreta rispetto a quanto si pensava inizialmente.

Il nodo delle quote e della governance societaria

Tra gli aspetti che continuano a rallentare il dialogo vi sarebbe la volontà degli investitori di acquisire il 100% del pacchetto azionario, mentre dall'altra parte emergerebbero richieste legate alla permanenza di una quota minoritaria dell'attuale proprietà all'interno del club.

Una situazione che avrebbe contribuito a irrigidire le posizioni e a rendere più difficile il raggiungimento di un accordo definitivo.

Le indiscrezioni portano al gruppo Rota

Parallelamente alle difficoltà della trattativa con i presunti investitori italo-canadesi, nelle ultime ore stanno trovando spazio nuove indiscrezioni che conducono al gruppo riconducibile all'imprenditore Vincenzo Rota.

I contatti tra i rappresentanti del gruppo e l'entourage dell'attuale proprietà non si sarebbero mai completamente interrotti e resterebbero aperti possibili margini di confronto. Al momento non esistono conferme ufficiali, ma il nome di Rota continua a circolare con insistenza negli ambienti vicini al club.

I tifosi attendono sviluppi

Nel frattempo cresce l'attesa della tifoseria rossoblù, desiderosa di conoscere quale sarà il destino della società dopo mesi di incertezza. La sensazione è che le prossime settimane possano risultare decisive per comprendere se il Cosenza Calcio cambierà proprietà oppure continuerà il proprio percorso sotto l'attuale gestione.

Ad oggi, tuttavia, l'unica certezza è che la strada verso una cessione appare più complicata del previsto e che il futuro del club resta ancora tutto da scrivere.