Grecia-Italia 0-1, gli Azzurri di Baldini vincono ancora: decide Pio Esposito

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Italia giovane, cuore e carattere a Creta: Pio Esposito firma il successo contro la Grecia

L’Italia di Baldini continua a convincere. Dopo la vittoria in Lussemburgo, gli Azzurri superano anche la Grecia per 1-0 al Pankritio Stadium di Heraklion, grazie al gol decisivo di Francesco Pio Esposito. Una prova di maturità per una Nazionale giovane, rimasta anche in dieci uomini dopo l’espulsione di Reggiani.

Pio Esposito ancora decisivo con la maglia dell’Italia

La partita si sblocca al 18’. L’azione nasce sull’asse offensivo tra Ekhator e Pio Esposito: l’attaccante controlla spalle alla porta, si gira e calcia verso il secondo palo. Una deviazione inganna Vlachodimos e porta avanti gli Azzurri.

Per Esposito è un altro segnale importante: il giovane attaccante conferma il suo ottimo momento e continua a lasciare il segno con la Nazionale italiana.

Italia compatta e coraggiosa anche in inferiorità numerica

La squadra di Silvio Baldini parte con personalità, gestisce bene il possesso e concede poco alla Grecia. Nel primo tempo gli Azzurri mostrano ordine, compattezza e buone trame offensive, sfiorando anche altre occasioni con Ekhator ed Esposito.

Nella ripresa l’Italia va vicinissima al raddoppio con Koleosho, fermato dalla traversa. Poi, al 68’, arriva l’episodio che cambia la gara: Reggiani stende Douvikas lanciato verso la porta e viene espulso.

Da quel momento la Grecia aumenta la pressione, ma l’Italia resiste con carattere. Il palo colpito da Zafeiris all’84’ è il brivido più grande, mentre poco dopo Favasuli sfiora il gol con una bella azione personale.

Seconda vittoria per Baldini

Con questo successo, l’Italia ottiene la seconda vittoria consecutiva nella gestione ad interim di Baldini, dopo l’1-0 contro il Lussemburgo. Una doppia prova positiva per un gruppo giovane, costruito con tanti talenti emergenti e capace di mostrare identità, entusiasmo e spirito di sacrificio.

Il tabellino di Grecia Italia

Grecia Italia 0-1

Marcatore: 18’ Pio Esposito

Italia 4-3-3: Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator.

Subentrati: Mane, Fini, Reggiani, Dagasso, Favasuli, Camarda, Faticanti.

Ct: Silvio Baldini

Ammoniti: Lipani, Ahanor, Favasuli

Espulso: Reggiani

Una vittoria che guarda al futuro

Il risultato contro la Grecia non vale solo per il punteggio. L’Italia ha dimostrato di avere giovani pronti, qualità tecniche interessanti e una mentalità competitiva. La vittoria di Creta conferma che il percorso avviato da Baldini può lasciare indicazioni preziose per il futuro della Nazionale.