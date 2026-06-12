Giro Next Gen 2026 in Calabria: ecco quando passa da Catanzaro e tutte le modifiche al traffico

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La carovana dei giovani campioni del ciclismo attraverserà anche Catanzaro

Il prossimo 15 giugno la Calabria sarà protagonista di una delle tappe più attese del Giro Next Gen 2026, la competizione considerata il principale trampolino di lancio per i futuri campioni del ciclismo internazionale. La frazione Tropea-Crotone interesserà anche il territorio del Comune di Catanzaro, con modifiche temporanee alla viabilità e chiusure programmate per garantire la sicurezza degli atleti e degli utenti della strada.

L'evento rappresenta una grande occasione di visibilità per il territorio calabrese e consentirà agli appassionati di assistere al passaggio delle migliori promesse del ciclismo mondiale Under 23.

Cos'è il Giro Next Gen e perché è così importante

Il Giro Next Gen è la più prestigiosa corsa a tappe dedicata agli Under 23. Organizzata da RCS Sport per conto della Federazione Ciclistica Italiana, la manifestazione ha contribuito a lanciare alcuni dei più grandi nomi della storia del ciclismo italiano.

Tra i vincitori del passato figurano campioni del calibro di:

Francesco Moser

Giovanni Battaglin

Gianbattista Baronchelli

Marco Pantani

Gilberto Simoni

Francesco Casagrande

Oggi il livello della competizione è ancora più elevato, poiché le squadre professionistiche del World Tour investono nei propri team Development, trasformando il Giro Next Gen in una vera e propria vetrina internazionale per i talenti destinati al professionismo.

Il percorso della tappa Tropea-Crotone

I corridori partiranno da Tropea e, dopo aver attraversato il Vibonese e parte della provincia di Catanzaro, raggiungeranno il Crotonese.

Secondo il programma, il gruppo entrerà nell'area catanzarese provenendo dalla SS18 e dalla zona di Lamezia Terme, per poi percorrere:

SP170

SP168

Sarrottino

SS280 dei Due Mari

SS280DIR

SS106VAR

SS106DIR/A

SS106 Jonica

Successivamente i ciclisti proseguiranno verso Sellia Marina, Le Castella e infine Crotone, dove è previsto l'arrivo.

Gli orari previsti del passaggio a Catanzaro

Gli organizzatori hanno comunicato una finestra temporale indicativa per il passaggio degli atleti nel territorio catanzarese.

Orari principali

LocalitàOrario previsto Sarrottino 14:43 - 14:52 Area SS280DIR circa 14:45 Rotatoria Cittadella Regionale 14:20 - 15:00 Sellia Marina 15:20 - 15:30 Le Castella 15:50 - 16:00 Arrivo a Crotone 16:20 - 16:30

Gli orari potrebbero subire leggere variazioni in base all'andamento della corsa.

Viabilità a Catanzaro: chiusure e percorsi alternativi

Per consentire il passaggio in sicurezza della corsa saranno predisposte alcune limitazioni temporanee alla circolazione.

Uscita Caraffa di Catanzaro

Per chi proviene dalla SS280 sarà possibile utilizzare percorsi alternativi attraverso la SP48, mantenendo raggiungibili:

Germaneto

Cittadella Regionale

Università Magna Graecia

Policlinico Universitario

Catanzaro Lido

Centro città

I mezzi di emergenza e pronto intervento potranno transitare regolarmente.

Collegamenti da Lamezia verso Catanzaro

Per chi arriva da Lamezia Terme e utilizza la SS280 sarà attivato temporaneamente un percorso alternativo attraverso:

Sarrottino

Martelletto

SP49

SP48

Da qui sarà possibile raggiungere le principali destinazioni cittadine e l'accesso alla galleria Sansinato.

Chiusure nell'area della Cittadella Regionale

Tra le 14:20 e le 15:00 sarà chiusa esclusivamente la rampa che dalla rotatoria della Cittadella Regionale consente l'accesso alla carreggiata della SS280DIR in direzione Catanzaro Lido.

Le viabilità complanari resteranno comunque percorribili.

Importante sottolineare che il traffico proveniente dal quartiere Catanzaro Lido verso il centro città non subirà interruzioni.

Limitazioni sulla SS106VAR e sulla SS106DIR/A

Particolare attenzione dovranno prestare gli automobilisti che percorrono la direttrice ionica.

SS106VAR

Nel tratto compreso tra:

Svincolo di Copanello

Intersezione con la SS106DIR/A

la carreggiata in direzione nord sarà chiusa indicativamente tra le 14:00 e le 15:00.

La direzione sud rimarrà invece sempre aperta.

SS106DIR/A

Il collegamento che conduce i corridori verso la rotatoria Coluccio e la SS106 Jonica resterà chiuso per circa 15-20 minuti attorno alle 14:45, in prossimità del passaggio della corsa.

Attenzione anche lungo la SS106 Jonica

Le modifiche al traffico interesseranno anche il tratto tra Simeri Crichi e Crotone.

Sono previsti blocchi temporanei e deviazioni per consentire il transito della corsa in totale sicurezza.

Inoltre, il traffico proveniente da nord e diretto verso Catanzaro sarà temporaneamente interdetto all'altezza della rotatoria di Passovecchio, in una fascia oraria compresa indicativamente tra le 14:50 e le 16:50.

Un grande evento sportivo per la Calabria

Il passaggio del Giro Next Gen 2026 rappresenta non solo un'importante manifestazione sportiva, ma anche una straordinaria occasione di promozione per il territorio calabrese. Migliaia di appassionati seguiranno la gara, contribuendo a valorizzare le bellezze paesaggistiche della regione e le principali infrastrutture che collegano la costa tirrenica a quella ionica.

Per gli automobilisti è consigliabile programmare gli spostamenti con anticipo e prestare attenzione alle indicazioni delle forze dell'ordine e del personale addetto alla gestione della viabilità.