Cosenza Calcio e stadio San Vito Marulla, il club scrive al Comune

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Cosenza Calcio chiede un confronto urgente per evitare conseguenze sull’iscrizione al campionato di Serie C

Cosenza Calcio, tensione sul futuro dello stadio San Vito Marulla

Il tema dello stadio San Vito Marulla torna al centro del dibattito sportivo e istituzionale della città. Secondo il comunicato stampa del Cosenza Calcio, pubblicato da Lupi si nasce, la società rossoblù ha inviato una lettera al Comune di Cosenza in merito alla decisione di sospendere la convenzione e revocare la licenza d’uso dell’impianto.

Una situazione delicata, perché l’utilizzo dello stadio rappresenta un passaggio fondamentale per completare l’iter di iscrizione al campionato di Serie C.

La posizione del Cosenza Calcio

Nel documento, il club prende atto dei provvedimenti adottati l’11 e il 12 giugno 2026, relativi alla sospensione della convenzione di locazione dello stadio San Vito Gigi Marulla e alla successiva revoca della licenza d’uso.

La società evidenzia inoltre che, durante l’incontro in Prefettura del 10 giugno, finalizzato a verificare le condizioni per lo svolgimento delle gare interne nel campionato di Serie C, non sarebbero state segnalate dai tecnici comunali criticità tali da giustificare i successivi provvedimenti.

Iscrizione alla Serie C, scadenza fissata al 16 giugno

Il passaggio più rilevante riguarda le possibili conseguenze sportive. Secondo il Cosenza Calcio, l’impossibilità di utilizzare lo stadio potrebbe compromettere l’iscrizione al prossimo campionato, con il rischio di una mancata ammissione alla Serie C e di una possibile retrocessione nel campionato di Eccellenza.

Per questo motivo, la società invita il Comune a valutare con attenzione ogni decisione, ribadendo la propria disponibilità a collaborare per rimuovere eventuali ostacoli tecnici, amministrativi o organizzativi.

Disponibilità al dialogo tra club e Comune

Il club rossoblù ha sottolineato la volontà di coordinarsi con l’amministrazione comunale per trovare una soluzione condivisa. L’obiettivo è garantire il regolare svolgimento dell’attività sportiva del Cosenza Calcio e tutelare il futuro della squadra e della tifoseria.

Il tempo, però, è molto ristretto: il termine indicato per l’iscrizione al campionato è il 16 giugno 2026. Una data che rende necessario un confronto rapido e concreto tra tutte le parti coinvolte.

Una vicenda che riguarda tutta la città

Lo stadio San Vito Marulla non è soltanto un impianto sportivo, ma un luogo simbolico per Cosenza, legato alla storia del club e alla passione dei tifosi rossoblù. Per questo la vicenda assume un valore che va oltre l’aspetto burocratico, toccando l’identità sportiva e sociale della comunità.

In un momento così delicato, il dialogo tra istituzioni e società diventa fondamentale per evitare che una questione amministrativa possa trasformarsi in un danno sportivo pesante per il futuro del Cosenza Calcio.