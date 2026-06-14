Eugenio Rotella conquista l’argento nei 5 km di nuoto in acque libere a Piombino

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Prestazione di alto livello per il nuotatore calabrese al Trofeo Pegaso

Grande risultato per il nuotatore calabrese Eugenio Rotella, protagonista nella prestigiosa gara di nuoto in acque libere sulla distanza dei 5 chilometri disputata a Piombino, in provincia di Livorno, nell’ambito del Campionato Regionale Toscano di Fondo e Mezzofondo in Acque Libere – X Trofeo Pegaso.

Rotella ha chiuso la prova con l’eccellente tempo di 1 ora, 13 minuti e 24 secondi, conquistando una prestigiosa medaglia d’argento nella propria categoria al termine di una competizione particolarmente impegnativa che ha visto al via numerosi specialisti delle acque libere provenienti da diverse regioni italiane.

Un risultato che conferma crescita e competitività

La gara dei 5 km in acque libere, disputata nelle acque antistanti Piazza Bovio a Piombino, rappresenta una delle prove più affascinanti e selettive del panorama natatorio nazionale, richiedendo agli atleti non solo una preparazione fisica eccellente, ma anche capacità di gestione del ritmo, orientamento e resistenza mentale.

Per Eugenio Rotella il bilancio finale è stato estremamente positivo: oltre alla conquista dell’argento, il nuotatore calabrese ha ottenuto il 37° posto assoluto nella classifica generale e uno straordinario 8° posto assoluto tra gli atleti Master, emergendo in un contesto altamente competitivo che ha visto la partecipazione di 107 nuotatori della categoria Master.

Piombino palcoscenico delle acque libere

L’evento, organizzato dalla Federazione Italiana Nuoto – Comitato Regionale Toscana in collaborazione con Olympic Piombino, ha richiamato centinaia di atleti tra agonisti e master, trasformando il suggestivo scenario della costa toscana in un importante punto di riferimento per il nuoto in mare.

La prestazione di Eugenio Rotella rappresenta un motivo di orgoglio per il movimento sportivo calabrese e testimonia il valore del lavoro svolto quotidianamente in allenamento. Un risultato che conferma la sua competitività nelle discipline di fondo in acque libere e che lascia intravedere ulteriori margini di crescita per le prossime competizioni.

I numeri della gara di Eugenio Rotella

Gara: 5 km in acque libere

5 km in acque libere Località: Piombino (Livorno)

Piombino (Livorno) Tempo finale: 1:13:24

1:13:24 Medaglia: Argento

Argento Posizione assoluta: 37°

37° Classifica Master assoluta: 8° posto su 107 partecipanti

8° posto su 107 partecipanti Manifestazione: Campionato Regionale Toscano di Fondo e Mezzofondo in Acque Libere – X Trofeo Pegaso

Un risultato di grande prestigio che premia impegno, costanza e passione, portando ancora una volta il nome della Calabria sul podio di una manifestazione nazionale di alto livello.