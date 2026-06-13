Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 13 giugno 2026

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BANDO CONTRIBUTO FITET SARDEGNA: PRONTI I FONDI DELLA L.R. 1/2026

La Federazione Italiana Tennistavolo - C.R. Sardegna ha pubblicato il bando per l'assegnazione dei contributi previsti dalla Legge Regionale n. 1 del 6 febbraio 2026. Dei 5 milioni di euro stanziati dalla Regione per lo sport dilettantistico, la quota di competenza della FITeT Sardegna ammonta a € 53.087,76.

Escluse le somme destinate alla gestione amministrativa (€ 2.800,00) e alla formazione (5%, pari a € 2.514,39), il budget netto a disposizione delle società affiliate è di € 47.773,37. Le risorse saranno assegnate secondo criteri precisi approvati dal Consiglio Regionale: il 20% verrà erogato in parti uguali a tutte le realtà richiedenti, mentre il restante 80% sarà ripartito in base ai volumi di attività della stagione 2025/2026. I parametri includono il numero dei tesserati (con specifica attenzione ai vivai Under 18), la quantità e il livello dei campionati a squadre disputati (sia olimpici che paralimpici) e l'organizzazione di manifestazioni ufficiali.

Le istanze dovranno pervenire dal modulo ufficiale non modificato, completo della copia del documento d'identità del legale rappresentante. L'invio dovrà essere effettuato esclusivamente via PEC all'indirizzo [email protected] entro il termine tassativo del 15 luglio 2026. Il bando completo e tutta la modulistica da scaricare sono disponibili cliccando direttamente su questo link: https://www.fitetsardegna.org/bando-contributo-fitet-sardegna-ras-l-r-1-2026-settore-sport-fsn-annualita-2026/

SUCCESSO SARDO AI CAMPIONATI ITALIANI DI TENNISTAVOLO: MURAVERA SUL TETTO D'ITALIA

I Campionati Italiani di quarta categoria svolti a Riccione si chiudono con un bilancio eccezionale per il movimento sardo, guidato dallo storico primato per società del Muravera Tennistavolo, primo in Italia con 214 punti. Il trionfo regionale viene completato dal terzo posto del Tennistavolo Sassari a quota 104, staccato di sole cinque lunghezze dal Kras, secondo sul podio nazionale. L'ottima spedizione complessiva dell'isola è confermata dal posizionamento di altre quattro compagini tra le prime quarantuno posizioni della classifica generale: Quattro Mori (13ª con 49 punti), Marcozzi Cagliari (26ª con 29 punti), TT Norbello (35ª) e Santa Tecla Nulvi (41ª).Per ciò che concerne il Muravera Tennistavolo, pur in assenza di commenti ufficiali, nell'ambiente societario si gioisce in silenzio per un risultato strepitoso. A parlare sono i fatti, accompagnati da considerazioni a microfoni spenti che evidenziano la profonda soddisfazione per il lavoro intrapreso. Questo primato dimostra la presenza di una compagine altamente competitiva, che si allena quotidianamente sotto la guida attenta di un gruppo di tecnici dedicato alla crescita costante dei ragazzi.

Il dirigente del Tennistavolo Sassari e consigliere federale della FITeT Sardegna, Alberto Ganau, ha espresso ufficiale soddisfazione per il riconoscimento ottenuto: "Come dirigente del Tennistavolo Sassari devo manifestare la grande soddisfazione per il premio ricevuto per esserci classificati como società al terzo posto ai Campionati italiani di categoria 2026. Il premio ci inorgoglisce soprattutto perché premia la nostra politica mirata alla crescita dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze e in particolare perché abbiamo partecipato con una folta rappresentanza di nostri atleti in tutte le categorie dalla prima alla sesta sia nei normodotati che nelle classi dei disabili. Essere la terza società in Italia è senz'altro motivo di vanto e sprone a fare sempre meglio".

IL PERCORSO NEI SINGOLARI MASCHILI E FEMMINILI

Nelle prove individuali maschili, l'acuto principale porta la firma di Alexandros Diakoumakos (Santa Tecla Nulvi), autore di cinque affermazioni consecutive per 3-0 nel tabellone principale, arresosi soltanto ai quarti di finale contro Tommaso Bruni al quinto set. Ottimi riscontri arrivano anche da Álvaro Núñez Buozi (Tennistavolo Norbello) e Leonardo Trevisan (Muravera TT), capaci di chiudere in vetta i propri gironi a punteggio pieno con tre successi su tre. Nel tabellone ad eliminazione diretta, il percorso di Trevisan è iniziato con un primo turno di sosta (bye), seguito dalle vittorie in sequenza contro Luigi Acquistapace, Francesco Ciambriello e Pietro Dalmaschio, prima di fermarsi contro Marco Rigo in quattro set. Núñez Buozi ha invece ceduto al quarto turno dopo la bella contro Matteo Belardinelli. Francesco Ara (Santa Tecla Nulvi) e Federico Casula (TT Sassari) hanno superato i turni preliminari mostrando ottima solidità nel tabellone principale, così come Simone Demontis (TT Sassari) che, dopo aver scavalcato il girone 56 con due vittorie, si è fermato al secondo turno contro Gabriele Panerai. Rammarico per Ara e Giancarlo Carta (TT Paulilatino 2014), sconfitti al quinto set dopo essersi trovati in vantaggio per due parziali a zero. Nicolò Carta (TT Paulilatino 2014) ha superato tre turni consecutivi prima di cedere al quarto incontro disputato. Nelle retrovie delle fasi a gironi hanno lottato dando il massimo, pur senza accedere alle fasi calde del tabellone, Massimiliano Broccia, Silvio Dessì, Francesco Lai e Fabrizio Melis per il TT Guspini, Nicola Cilloco ed Edoardo Ian Eremita insieme a Stefano Ganau per il TT Sassari, e la coppia Maurizio Muzzu e Nicola Orani per il Tennistavolo Quartu.

Nel singolare femminile, Fabia Vacca (Quattro Mori Cagliari) si è imposta nel girone 25 vincendo tutti gli incontri, prima di cedere al turno d'esordio del tabellone principale. Per la Muraverese, Luana Montalbano ha agguantato la seconda piazza nel raggruppamento e ha superato la prima sfida a eliminazione diretta contro Lucia Kandrakova, venendo poi sconfitta in rimonta da Elisa Mittino. Nelle fasi a gironi hanno lottato con determinazione anche la sorella Sara Montalbano (Muraverese) e Martina Mura (Tennistavolo Norbello), completando il quadro complessivo delle atlete sarde in gara.

LA COPPA ITALIA DEI COMITATI REGIONALI

A Riccione si è tenuta anche la Coppa Italia dei comitati regionali, dove il Tennistavolo Sassari ha difeso i colori della Sardegna nel girone 2, affrontando sfide complesse. L'esordio ha visto la squadra cedere per 3-0 contro il Tennis Club La Spezia: nel primo match il doppio composto da Stefano Ganau e Alexander Evans è stato superato dal duo Zoccoli-Palomba; a seguire, Podestà ha battuto Stefano Ganau per 3-0 e infine Alexander Evans ha ceduto per 3-1 a Giacomo Palomba. Nell'incontro successivo contro l'Ackley Lugo Ravenna è arrivata una sconfitta di squadra per 1-3, impreziosita però dal punto della bandiera isolano. In apertura, la coppia Alberto Ganau / Alexander Evans ha perso per 3-0 contro Pollino-Loboda; successivamente Dario Loboda si è imposto per 3-0 su Stefano Ganau. Nel terzo scontro Alexander Evans ha firmato una splendida prestazione battendo Paolo Tabanelli con un netto 3-0, prima dell'ultimo match in cui Alberto Ganau è stato superato per 3-0 da Dario Loboda. Il cammino si è concluso con la sconfitta contro i Pulcini Cascina, dove il doppio Evans-Alberto Ganau ha ceduto al duo Frosini-Paolicchi, seguito dai successi singoli di Paolicchi su Alexander Evans e di Scuotto su Stefano Ganau.

QUADRO RIEPILOGATIVO STATISTICHE E CLASSIFICHE

Ranking Nazionale Società

1° Posto : Muravera Tennistavolo – 214 punti 2° Posto : Kras – 109 punti 3° Posto : TT Sassari – 104 punti 13° Posto : Quattro Mori – 49 punti 26° Posto : Marcozzi Cagliari – 29 punti 35° Posto : TT Norbello 41° Posto : Santa Tecla Nulvi



TUTTI I TESSERATI SARDI PARTECIPANTI E RELATIVE PERFORMANCE (4ª CATEGORIA)

Muravera TT Leonardo Trevisan: 1° nel girone 110 (3/3). Nel tabellone: primo turno superato con bye, vittorie contro L. Acquistapace, F. Ciambriello, P. Dalmaschio; eliminato da M. Rigo in quattro set. Santa Tecla Nulvi Alexandros Diakoumakos: 1° nel girone a punteggio pieno. 5 vittorie consecutive per 3-0 nel tabellone. Eliminato ai quarti di finale al 5° set. Francesco Ara: 2° nel girone e qualificato. Eliminato al 5° set nel tabellone dopo essere stato in vantaggio per 2-0. TT Sassari Federico Casula: Superati i turni preliminari, vince in tabellone contro Filippi, poi viene estromesso. Simone Demontis: 2 vittorie nel girone 56. Eliminato al 2° turno del tabellone da G. Panerai. Nicola Cilloco: Impegnato nelle fasi a gironi. Edoardo Ian Eremita: Impegnato nelle fasi a gironi. Stefano Ganau: Impegnato nelle fasi a gironi del singolo e nei match di Coppa Italia. TT Norbello Álvaro Núñez Buozzi: 1° nel girone (3/3). Eliminato al 4° turno del tabellone al 5° set con M. Belardinelli. Martina Mura: Impegnata nelle fasi a gironi del singolo femminile. TT Paulilatino 2014 Nicolò Carta: Supera tre turni consecutivi nel tabellone principale a eliminazione diretta, eliminato al 4° match. Giancarlo Carta: Qualificato al tabellone, eliminato al 5° set dopo essere stato in vantaggio per 2-0. TT Guspini Massimiliano Broccia: Impegnato nelle fasi a gironi. Silvio Dessì: Impegnato nelle fasi a gironi. Francesco Lai: Impegnato nelle fasi a gironi. Fabrizio Melis: Impegnato nelle fasi a gironi. Muraverese Luana Montalbano: 2ª nel girone. Superato il 1° turno del tabellone contro L. Kandrakova, eliminata al turno successivo in rimonta da E. Mittino. Sara Montalbano: Impegnata nelle fasi a gironi. Quattro Mori Cagliari Fabia Vacca: 1ª nel girone 25 a punteggio pieno. Eliminata al 1° turno del tabellone principale. TT Quartu Maurizio Muzzu: Impegnato nelle fasi a gironi. Nicola Orani: Impegnato nelle fasi a gironi.



Dettaglio Coppa Italia (Girone 2 - Rappresentativa Sardegna / TT Sassari)

Contro TC La Spezia (0-3) : S. Ganau/Evans vs Zoccoli/Palomba; S. Ganau vs Podestà 0-3; Evans vs Palomba 1-3. Contro Ackley Lugo Ravenna (1-3) : A. Ganau/Evans vs Pollino/Loboda 0-3; S. Ganau vs Loboda 0-3; Evans vs Tabanelli 3-0; A. Ganau vs Loboda 0-3.



Contro Pulcini Cascina (0-3): Evans/A. Ganau vs Frosini/Paolicchi (1-3); Evans vs Paolicchi (0-3); S. Ganau vs Scuotto (1-3)

IL TENNISTAVOLO SARDO AI MONDIALI MASTER DI GANGNEUNG: IL BILANCIO DEI QUATTRO ISOLANI

Si sono conclusi in Corea del Sud i Campionati Mondiali Master di Gangneung 2026, l'appuntamento iridato del centenario ITTF che ha visto la partecipazione di quattro atleti tesserati nell'isola. Una delegazione ridotta nei numeri, ma capace di ottenere piazzamenti significativi a oltre undicimila chilometri di distanza.

Il risultato più importante della spedizione sarda porta la firma di Efisio Pisano, portacolori del GS TT Alghero ASD. Impegnato nella categoria over 85, l'atleta cagliaritano ha ottenuto i migliori piazzamenti della pattuglia isolana. Nel doppio maschile, in coppia con il lombardo Emanuele Rame, ha disputato una fase a gironi di alto livello: vittoria 3-0 sui coreani Kang-Park, sconfitta 1-3 contro i cinesi Jiang-Wang e altro 3-0 sui tedeschi Peche-Nistel. Conquistato l'accesso al tabellone principale, la coppia si è fermata ai quarti di finale senza scendere in campo contro Bligh e Sasaki, un esito che inserisce comunque Pisano tra i primi otto binomi della categoria. Nel singolo, dopo i passi falsi nel raggruppamento contro Tham (Singapore) e Schmidt (Germania) e il set strappato al giapponese Sasaki (1-3), Pisano ha mostrato il suo valore nella consolazione. Qui ha superato gli ottavi per il forfait del cinese Li e ha sconfitto nei quarti il tedesco Peche per 3-1, arrestandosi solo in semifinale per la mancata disputa del match contro Mestchen.

Piazzamenti di rilievo anche per Larisa Lavrukhina del Tennistavolo Norbello. Nel doppio misto over 55, in coppia con Aleksandr Savelev, ha superato la prima fase senza cedere set contro avversari di Stati Uniti, Irlanda e Germania. Nel tabellone principale, dopo aver battuto la formazione canadese Zhang-Wang e il duo polacco Różyński-Bielak, la corsa si è interrotta agli ottavi di finale contro i coreani Kim e Noh per 1-3.

Stesso posizionamento negli ottavi della griglia principale per il doppio femminile over 50, dove Lavrukhina ha gareggiato nella fascia d'età inferiore insieme a Elena Chunikhina; dopo aver superato le qualificazioni, le due hanno ceduto 1-3 alle locali Lee e Lee, pagando il terzo set perso ai vantaggi per 13-15.

Nel singolo over 55, dopo aver dominato il raggruppamento con tre successi per 3-0 su Basawanal (India), Honda (Brasile) e Kim (Corea), Lavrukhina è uscita al primo turno del tabellone principale contro la danese Pia Toelhøj, capace di rimontare lo svantaggio iniziale di due set e chiudere alla bella per 11-13.

Nel tabellone maschile over 65, Giovanni Pomata ha difeso i colori dell'Azzurra Cagliari. Nel singolo ha superato il girone battendo 3-1 il coreano Kwon (quarto set chiuso 12-10), beneficiando del forfait del tedesco Stamatow e cedendo al quinto set contro Seyed Okhovat Alavian. Nel tabellone principale la sua corsa si è arrestata al primo turno contro il giapponese Hirokazu Kinashi, vincitore per 3-1 nonostante Pomata avesse fatto suo il primo parziale per 11-6. Nel doppio over 65, insieme al pugliese Pasquale Di Tria, dopo i passaggi a vuoto con gli indiani Chouhan-Shah e i francesi Charbonnier-Villard, ha ottenuto il pass per la griglia principale superando 3-0 il duo svedese-coreano Jonsson-Lee. Al primo turno l'urna è stata sfavorevole, abbinandoli alla forte coppia franco-tedesca Forbault-Wang, che si è imposta 3-0.

A completare la presenza sarda a Gangneung è stata Mariagrazia Murtas, anche lei tesserata con il GS TT Alghero ASD. Impegnata nell'over 65, ha affrontato un girone di singolo complesso cedendo alla statunitense Huang e alla slovacca Széllová. Nella consolazione è stata superata 3-0 dalla tedesca Oscheja, lottando fino al 9-11 nell'ultimo set.

Nel doppio misto, in coppia con l'ungherese Péter Molnár, i continui forfait tecnici hanno impedito al binomio di scendere in campo. Nel doppio femminile over 65, Murtas ha fatto coppia con la giapponese Sayuri Hosaka: dopo le sconfitte nel girone contro il duo nipponico Mizukawa-Katayama e le indiane Jain-Marathe, la coppia si è arresa negli ottavi della consolazione contro le giapponesi Kitada e Yukawa.

RIEPILOGO PRESTAZIONI ATLETI TESSERATI IN SARDEGNA – MONDIALI MASTER GANGNEUNG 2026

Efisioantonio Pisano (GS TT Alghero ASD) – Categoria Over 85

Doppio Maschile (con E. Rame) : Quarti di finale (Tabellone Principale) Gironi : Vittoria 3-0 vs Kang-Park (KOR); Sconfitta 1-3 vs Jiang-Wang (CHN); Vittoria 3-0 vs Peche-Nistel (GER). Main Draw : Stop ai quarti per mancata disputa del match (w/o) vs Bligh-Sasaki (AUS/JPN). Singolo Maschile : Semifinale (Tabellone di Consolazione) Gironi : Sconfitta 0-3 vs Tham (SGP); Sconfitta 0-3 vs Schmidt (GER); Sconfitta 1-3 vs Sasaki (JPN). Consolazione : Ottavi superati per forfait; Vittoria 3-1 nei quarti vs Peche (GER); Stop in semifinale per mancata disputa (w/o) vs Mestchen (GER).



Larisa Lavrukhina (Tennistavolo Norbello) – Categoria Over 55

Doppio Misto (con A. Savelev) : Ottavi di finale (Tabellone Principale) Gironi : 3 vittorie per 3-0 vs USA/KOR, IRL, GER/KOR. Main Draw : Vittoria 3-0 vs Zhang-Wang (CAN); Vittoria 3-0 vs Różyński-Bielak (POL); Sconfitta 1-3 vs Kim-Noh (KOR). Doppio Femminile (con E. Chunikhina – Cat. Over 50) : Ottavi di finale (Tabellone Principale) Gironi : Vittoria 3-1 vs Ji-Oh (KOR); Vittoria 3-0 vs Kokubu-Yamazaki (JPN). Main Draw : Sconfitta 1-3 vs Lee-Lee (KOR). Singolo Femminile : Trentaduesimi di finale / Primo turno (Tabellone Principale) Gironi : 3 vittorie per 3-0 vs Basawanal (IND), Honda (BRA), Kim (KOR). Main Draw : Sconfitta 2-3 vs Toelhøj (DEN).



Giovanni Pomata (Azzurra Cagliari) – Categoria Over 65

Singolo Maschile : Trentaduesimi di finale / Primo turno (Tabellone Principale) Gironi : Vittoria 3-1 vs Kwon (KOR); Vittoria per forfait vs Stamatow (GER); Sconfitta 2-3 vs Okhovat Alavian (DMA). Main Draw : Sconfitta 1-3 vs Kinashi (JPN). Doppio Maschile (con P. Di Tria) : Primo turno / Sessantaquattresimi (Tabellone Principale) Gironi : Sconfitta 1-3 vs Chouhan-Shah (IND); Sconfitta 2-3 vs Charbonnier-Villard (FRA); Vittoria 3-0 vs Jonsson-Lee (SWE/KOR). Main Draw : Sconfitta 0-3 vs Forbault-Wang (FRA/GER).



Mariagrazia Murtas (GS TT Alghero ASD) – Categoria Over 65

Doppio Femminile (con S. Hosaka) : Ottavi di finale (Tabellone di Consolazione) Gironi : Sconfitta 0-3 vs Mizukawa-Katayama (JPN); Sconfitta 0-3 vs Jain-Marathe (IND). Consolazione : Sconfitta 0-3 vs Kitada-Yukawa (JPN). Singolo Femminile : Trentaduesimi di finale (Tabellone di Consolazione) Gironi : Sconfitta 0-3 vs Huang (USA); Sconfitta 0-3 vs Széllová (SVK). Consolazione : Sconfitta 0-3 vs Oscheja (GER). Doppio Misto (con P. Molnár) : Non disputato Gironi : Match non giocati per ripetuti forfait tecnici (w/o).

