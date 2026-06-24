Scalea punta al futuro: l’aviosuperficie sarà trasformata in aeroporto territoriale

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Firmata l’intesa tra ENAC, Regione Calabria e Comune di Scalea per sviluppare una nuova infrastruttura strategica al servizio del territorio

Una nuova opportunità di crescita si apre per l’Alto Tirreno cosentino. L’aviosuperficie di Scalea è pronta a intraprendere un percorso di trasformazione che potrebbe cambiare significativamente la mobilità e lo sviluppo economico dell’intera area. È stato infatti sottoscritto l’accordo istituzionale che avvia ufficialmente l’iter per la riqualificazione della struttura e la sua evoluzione in aeroporto territoriale, con l’obiettivo di inserirla nel progetto nazionale della Regional Air Mobility (RAM) promosso da ENAC.

L’intesa rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento delle infrastrutture di trasporto della Calabria e punta a migliorare i collegamenti tra territori oggi meno serviti dai grandi hub aeroportuali.

L’accordo tra ENAC, Regione Calabria e Comune di Scalea

La firma dell’accordo è avvenuta presso il Palazzo dell’Aviazione Civile e coinvolge alcuni dei principali soggetti istituzionali interessati al progetto.

A sottoscrivere il documento sono stati:

Pierluigi Di Palma, presidente di ENAC

Marco Trombetti, amministratore unico di ENAC Servizi

Luciano Vigna, capo di Gabinetto della Regione Calabria

Mario Russo, sindaco del Comune di Scalea

L’intesa arriva pochi giorni dopo la delibera approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Scalea, che ha espresso pieno sostegno all’intervento di sviluppo dell’infrastruttura aeroportuale.

Cos’è il progetto Regional Air Mobility

La trasformazione dell’aviosuperficie rientra nel programma nazionale della Regional Air Mobility, un’iniziativa promossa da ENAC per valorizzare gli scali minori italiani e renderli protagonisti di una nuova rete di trasporto aereo regionale.

L’obiettivo del progetto è creare collegamenti più rapidi tra territori periferici e centri strategici, sfruttando aeroporti e aviosuperfici locali come nodi di una mobilità innovativa, sostenibile e integrata.

La presentazione ufficiale del progetto RAM è prevista per l’8 luglio e vedrà la partecipazione anche del vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Un’opportunità per turismo ed economia locale

La nascita di un aeroporto territoriale a Scalea potrebbe generare importanti benefici per tutto il comprensorio dell’Alto Tirreno cosentino.

Tra i principali vantaggi attesi:

maggiore accessibilità per i turisti diretti sulla Riviera dei Cedri;

riduzione dei tempi di spostamento verso le principali destinazioni calabresi;

sostegno alle attività imprenditoriali e commerciali locali;

incremento degli investimenti nel settore turistico e ricettivo;

sviluppo di nuove opportunità occupazionali.

L’area di Scalea rappresenta infatti una delle principali destinazioni turistiche della Calabria, soprattutto durante la stagione estiva, e una migliore connessione aerea potrebbe favorire ulteriormente la crescita del comparto.

ENAC: “Uno strumento per unire territori e creare sviluppo”

Commentando la firma dell’accordo, il presidente di ENAC, Pierluigi Di Palma, ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa.

Secondo Di Palma, il progetto rappresenta un ulteriore passo avanti verso una mobilità più efficiente e sostenibile, capace di rafforzare i collegamenti tra comunità, territori e sistemi economici locali.

L’obiettivo è ridurre le distanze geografiche, favorire la coesione territoriale e creare nuove occasioni di crescita per aree che, pur avendo un grande potenziale turistico ed economico, risultano spesso meno connesse rispetto ai principali poli infrastrutturali del Paese.

Scalea al centro della nuova mobilità aerea regionale

Con l’avvio dell’iter di trasformazione, Scalea si candida a diventare uno dei punti di riferimento della futura rete italiana di mobilità aerea regionale.

Il progetto punta a valorizzare infrastrutture già esistenti, rendendole più moderne ed efficienti e integrandole in un sistema di trasporti orientato alla sostenibilità e all’innovazione tecnologica.

Se il percorso procederà secondo il cronoprogramma previsto, l’aeroporto territoriale di Scalea potrebbe rappresentare uno dei più importanti investimenti infrastrutturali degli ultimi anni per l’Alto Tirreno cosentino e per l’intera Calabria, contribuendo a rafforzare la competitività del territorio e ad attrarre nuove opportunità di sviluppo economico e turistico.