Coppa Italia: Mister Alvini su Torino-Cosenza, "Serve pazienza" (Video)

Alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro il Torino, l'allenatore del Cosenza chiede fiducia e pazienza per un progetto ancora in fase di sviluppo, puntando a una buona prestazione nonostante le difficoltà di una squadra in costruzione.

COSENZA - In vista della prossima partita di Coppa Italia tra Torino e Cosenza, Mister Alvini, allenatore del Cosenza, ha tenuto una conferenza stampa in cui ha discusso lo stato attuale della sua squadra e la loro preparazione per il match. La conferenza ha messo in luce l'approccio riflessivo e paziente del tecnico, che ha sottolineato l'importanza del progetto a lungo termine che sta costruendo con la squadra.

Un progetto in sviluppo

Durante la conferenza, Mister Alvini ha espresso gratitudine per i commenti positivi ricevuti riguardo alla sua leadership. Ha riconosciuto le sfide che si prospettano, soprattutto con una squadra ancora in fase di costruzione. "Questo è un progetto nuovo, e richiede pazienza e tempo," ha dichiarato Alvini. Ha sottolineato la necessità che i tifosi abbiano fiducia nel processo mentre la squadra lavora per maturare e consolidare il proprio stile di gioco.

Affrontare il Torino: un test di crescita

Nonostante lo stato ancora acerbo della squadra, Alvini si è mostrato fiducioso che il Cosenza farà una buona prestazione contro il Torino. "Sono certo che i ragazzi domani faranno una buona partita," ha assicurato. Alvini ha riconosciuto l'esperienza del Torino, con molti giocatori che giocano insieme da diversi anni, ma è rimasto ottimista riguardo alla prestazione della sua squadra.

Giocatori chiave e infortuni

Il tecnico ha fornito aggiornamenti su alcuni giocatori chiave, tra cui Jos Mauri, che sta ancora recuperando la piena forma fisica. Alvini ha confermato che Mauri è leggermente indietro nella condizione rispetto ai suoi compagni, ma rimane una parte cruciale della squadra. Inoltre, ha toccato il tema dei rinforzi necessari, in particolare in difesa, ed ha espresso fiducia nel lavoro della dirigenza per rafforzare la rosa.

Sguardo al futuro

Mentre Alvini si è concentrato sull'impegno immediato - fare bene contro il Torino - ha anche riconosciuto l'importanza di prepararsi per la prossima stagione di Serie B. Ha sottolineato che, pur essendo la Coppa Italia importante, l'obiettivo principale è garantire la prontezza e la competitività della squadra in campionato.

Concludendo la conferenza stampa, Alvini ha ribadito il suo impegno verso il progetto a Cosenza, chiedendo pazienza sia ai tifosi che alla società. Con la partita contro il Torino che rappresenta un test significativo nelle prime fasi della stagione, il risultato fornirà preziose indicazioni sul progresso della visione di Alvini per la squadra.