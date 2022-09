Coronavirus: fuori da loro paese per vedere la neve, 5 denunce. Da Caulonia a Nardodipace senza tenere conto prescrizioni Dpcm

VIBO VALENTIA, 25 MAR - Da Caulonia a Nardodipace per vedere la neve. E questo in piena emergenza coronavirus e quando ogni spostamento deve essere validamente giustificato. Cinque persone provenienti dalla provincia di Reggio Calabria sono state controllate e hanno fornito questa motivazione ai carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno che li denunciati per l'inosservanza delle norme "anti-contagio".



Complessivamente i militari del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno effettuato nelle ultime ore 335 controlli a persone, 281 ad esercizi commerciali e denunciato 55 soggetti. In particolare, a Stefanaconi i Carabinieri della Stazione di Sant'Onofrio hanno denunciato il titolare di un negozio aperto al pubblico nonostante le disposizioni previste dal Dpcm. Altre cinque persone tra Maierato e Filogaso perché sorprese in giro senza giustificato motivo e con autocertificazione incompleta.



Tra di loro anche due operai e un imprenditore residente a Vibo Marina. Un pensionato è stato denunciato a Vibo Marina perché sorpreso a pescare sul lungomare con una canna da pesca tra le panchine dell'area di passeggio. Denunce per 4 anche a Francica trovati a passeggio per le vie del centro abitato senza alcuna motivazione