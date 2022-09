Coronavirus: Santelli, lockdown? situazione claustrofobica

CATANZARO, 4 MAG - "E' stata una situazione un po' claustrofobica, non è il massimo parlare di Covid-19 14 ore al giorno. Però devo dire che ho anche scoperto tante belle persone". Lo racconta a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Jole Santelli, Presidente della Regione Calabria parlando del lockdown, secondo quanto riporta una nota. Ha passato questo periodo con un compagno? le è stato chiesto. "No, purtroppo non sono innamorata, sono single".



Qual è il suo uomo ideale? "Un uomo che mi faccia ridere e non mi butti addosso tutti i suoi problemi". Fisicamente come le piacerebbe? "Forse più bruno che biondo". Le piacerebbe un politico? "No. Noi politici siamo egocentrici e insopportabili". Se il suo uomo ideale fosse un attore, chi potrebbe essere? "Brad Pitt. Anche se non mi facesse ridere, lui me lo prenderei lo stesso", ha scherzato la Santelli a Un Giorno da Pecora.