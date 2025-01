Cosenza Calcio, l'ex presidente Pino Citrigno chiede chiarezza a Guarascio

Ex Presidente Pino Citrigno: 'Guarascio deve rispondere alla città e rafforzare il Cosenza Calcio'

La situazione del Cosenza Calcio: Un appello al Presidente Guarascio

La crisi del Cosenza Calcio è diventata un argomento di discussione costante tra tifosi, ex presidenti e media locali.

L'ex presidente del club, Pino Citrigno, è stato chiaro nella sua recente intervista, esprimendo preoccupazione per l'attuale gestione della squadra e per la mancanza di interventi concreti da parte del presidente Guarascio.

La frustrazione tra i tifosi è palpabile, e molti ritengono che il Cosenza Calcio meriti una leadership più presente e attiva.

Già da qualche tempo, la tifoseria cosentina è preoccupata per l'andamento della squadra, e non è raro che i tifosi esprimano il loro malcontento con veemenza.

Recentemente, durante una trasmissione televisiva, si è levato un appello forte e chiaro: il presidente Guarascio deve assumersi la responsabilità della situazione e rispondere alle legittime domande dei tifosi.

La squadra ha bisogno di rinforzi, e il mercato di gennaio potrebbe rappresentare l'ultima occasione per evitare una retrocessione che potrebbe compromettere il futuro del club.

Franco Corbelli, noto personaggio pubblico, ha esortato Guarascio a prendere una posizione chiara e a non lasciarsi sfuggire l'opportunità di rafforzare la squadra.

"Ogni partita è una finale," ha detto Corbelli, sottolineando quanto siano cruciali i prossimi mesi per il destino del Cosenza Calcio.

Tuttavia, la mancanza di comunicazione da parte della dirigenza è un problema che persiste da tempo, creando un vuoto che rischia di far crescere il malcontento tra i tifosi.

L'appello più forte riguarda la necessità di un intervento tempestivo nel mercato di gennaio.

La squadra, purtroppo, non sembra essere competitiva con le altre formazioni della Serie B.

Anche se il presidente Guarascio ha dichiarato di voler continuare a gestire il club, la sua posizione resta incerta.

La città di Cosenza e i suoi tifosi, da sempre legati in modo indissolubile alla squadra, meritano chiarezza.

Se il presidente ha intenzione di vendere il club, dovrebbe dirlo apertamente, mentre se intende continuare, deve agire per rafforzare la squadra e migliorare la comunicazione con la tifoseria.

L'assenza di chiarezza non fa che alimentare un clima di incertezza che non giova né al Cosenza Calcio né alla sua tifoseria.

I tifosi sono stanchi di sentirsi in balia degli eventi, e l'assenza di risposte definitive dal presidente Guarascio non fa che aggravare la situazione.

Nonostante la tristezza per i recenti risultati sul campo, la speranza di una salvezza resta viva, ma per raggiungere questo obiettivo è necessario un impegno concreto da parte della dirigenza.

L'argomento caldo che emerge da questa discussione è la gestione della squadra e la mancanza di interventi adeguati durante la sessione di mercato.

La delusione per una classifica che non migliora e la difficoltà nel competere con squadre più attrezzate come la Salernitana, la Sampdoria e il Frosinone, sono problemi che si sommano alle difficoltà interne al club.

Se il presidente non è in grado di apportare i necessari cambiamenti, la domanda è legittima: non sarebbe forse il caso di aprire la porta a nuovi investitori?

L'appello di Citrigno e Corbelli è chiaro: Cosenza merita di più.

La squadra ha bisogno di rinforzi, e la città ha bisogno di risposte concrete da chi ha il potere di cambiare la rotta.

I tifosi non vogliono più aspettare, e il tempo per agire sta rapidamente scadendo.

Sarà interessante vedere se Guarascio, di fronte a questa crescente pressione, deciderà finalmente di prendere in mano le redini della situazione o se, come temono molti, il Cosenza Calcio dovrà affrontare un altro anno di sofferenza in Serie B.