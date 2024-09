Costruire insieme una società a misura di persona con demenza. Esperienze di realtà inclusive in Italia. è il titolo del convegno pubblico organizzato da Federazione Alzheimer Italia in collaborazione con Alzheimer Imola ODV e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e il patrocinio del Comune di Imola. L’appuntamento, che celebra il XIII Mese Mondiale Alzheimer e la XXXI Giornata Mondiale Alzheimer, è per venerdì 20 settembre 2024 dalle 9:30 alle 17.30 a Imola presso Palazzo Sersanti (piazza Matteotti 8).

L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria: [email protected]; 02 809767.

Gli operatori interessati a ottenere i crediti ECM devono registrarsi tramite i link dedicati: portale-gru.progetto-sole.it/exec per i dipendenti delle aziende USL dell’Emilia-Romagna; portale-ext-gru.progetto-sole.it/ per tutti gli altri.

Protagoniste dell’incontro saranno realtà che in tutta Italia avviano progetti mirati a far sentire le persone con demenza e le loro famiglie sempre accolte, ascoltate e coinvolte attivamente: in primo luogo le Comunità Amiche delle Persone con Demenza, facenti parte del progetto Dementia Friendly Italia, lanciato nel nostro Paese nel 2016 dalla Federazione Alzheimer.

Da allora abbiamo fatto tanti passi avanti – dichiara Katia Pinto, presidente di Federazione Alzheimer – Dai paesi alle farmacie, dai negozianti alle scuole fino ai singoli cittadini, sono nate e cresciute tante idee che contribuiscono a una società Amica delle Persone con Demenza, in cui chi convive con questa condizione possa sentirsi a suo agio e continuare a partecipare il più a lungo possibile alla vita attiva del luogo in cui abita. Oggi ci sono oltre 50 Comunità Amiche in tutta Italia che coinvolgono nelle loro iniziative scuole, enti locali, uffici pubblici, negozi e tanti altri servizi. Nel convegno daremo spazio alle loro esperienze, confrontandoci con quelle avviate da altri luoghi come musei e ospedali, perché possano essere degli stimoli a proseguire sulla strada dell’inclusione.

Nel corso della giornata si alterneranno gli interventi dei referenti delle Comunità Amiche e delle altre realtà invitate a portare la loro testimonianza.

Si inizia con le iniziative realizzate dagli enti locali, con gli esempi della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Fano (Pesaro Urbino), quest’ultimo incentrato in particolare sulle motivazioni che spingono un territorio ad avviare il percorso per diventare Comunità Amica delle Persone con Demenza.

A seguire le Comunità Amiche di Muggia (Trieste) e di Bari racconteranno come negozi e uffici pubblici possono diventare luoghi Dementia Friendly, con l’esempio delle Coop e del front office del Policlinico Triestino per la prima e dei Supermercati SpesaPiù per la seconda.

L’ultima parte della mattinata sarà dedicata ai servizi di emergenza, in particolare ai percorsi di formazione per i medici di medicina generale nella Comunità Amica di Codogno (Lodi) e per quelli della Polizia Municipale nella Comunità di Formigine (Modena).

L’obiettivo comune è quello di insegnare a rapportarsi alle persone con demenza, facendole sentire a proprio agio e al sicuro soprattutto nei momenti di difficoltà.

Il pomeriggio si aprirà con l’esperienza dell’Ospedale di Baggiovara (Modena), esempio di luogo di cura inclusivo.

Proprio per il suo impegno in questo senso l’Ospedale è il vincitore della prima edizione del Premio Realtà Inclusive, istituito dalla Federazione Alzheimer come riconoscimento per le esperienze che più si sono distinte nella costruzione di una società accogliente.

Sarà poi la volta dei progetti che coinvolgono le scuole, in particolare quelle delle Comunità Amiche di Abbiategrasso e Giovinazzo (Bari), con l’ambizioso obiettivo di sensibilizzare i più giovani per creare un’intera generazione Amica delle Persone con Demenza.

La giornata si chiuderà con il racconto di due iniziative che vogliono includere attraverso l’arte: quella della Comunità Amica di Imola (Bologna) e quella avviata dai Musei Toscani per l’Alzheimer.

Programma

9:30 Registrazione partecipanti

10:00 Saluti istituzionali

Katia Pinto, presidente Federazione Alzheimer Italia

Silvia Poli, presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

Marco Panieri, sindaco di Imola

Lucia Valtancoli, presidente Alzheimer Imola ODV

Modera Lucas Duran, giornalista Radio Vaticana Italia

10:50 Avvio lavori

Mario Possenti, segretario generale Federazione Alzheimer Italia

Dagli enti locali ai servizi: la Comunità intorno alla persona con demenza

11:00 L’esempio della Regione Emilia-Romagna

Andrea Fabbo, responsabile Unità Operativa di Geriatria dell’Azienda USL di Modena

11:20 Sulla strada per diventare Comunità Amica: la testimonianza del Comune di Fano

Luca Serfilippi, sindaco di Fano

Giovanni Di Bari, presidente associazione Cante di Montevecchio onlus

11:40 Le esperienze delle Coop e del front office Policlinico Triestino

Giovanna Pacco, referente Comunità Amica di Muggia

12:00 L’esperienza dei Supermercati SpesaPiù

Doriana Santoro, psicologa Associazione Alzheimer Bari

12:20 La formazione ai medici di medicina generale

Stefano Boggi, referente Comunità Amica di Codogno

Andrea Lozzi, direttore sanitario Fondazione Opere Pie Riunite di Codogno

12:40 La formazione alla Polizia Municipale

Daniela Gariselli, referente Comunità Amica di Formigine

13:00 LUNCH

L’inclusione nei luoghi di cura

14:30 L’esperienza dell’Ospedale di Baggiovara

Francesca Neviani, dirigente medico Struttura Complessa di Geriatria di Baggiovara

Claudio Vagnini, direttore generale Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena

CONSEGNA PREMIO REALTÀ INCLUSIVE

Sensibilizzare gli adulti del domani. Verso una Generazione Amica

15:30 Dalla divulgazione ai flash mob, l’esperienza del Liceo Bachelet

Laura Pettinato, referente Comunità Amica di Abbiategrasso

15.50 La formazione nei licei della Comunità Amica di Giovinazzo

Raffaele Sollecito, psicologo Centro Diurno Gocce di Memoria

16:10 COFFEE BREAK

Quando l’arte sposa l’inclusione

16.30 L’esperienza di Imola

Lucia Valtancoli, presidente Alzheimer Imola ODV e referente Comunità Amica di Imola

16:50 Musei Toscani per l’Alzheimer

Luca Carli Ballola, referente progetto Musei Toscani per l’Alzheimer

17:10 Conclusioni e saluti