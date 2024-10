Criminalità nelle campagne: alberi di agrumi sfregiati nel cosentino

Attacco criminale a Corigliano-Rossano: alberi di agrumi tagliati e sfregiati

Corigliano-Rossano, località Timparella – Un grave episodio di vandalismo ha colpito le campagne cosentine, in particolare alcune aziende agricole che si preparavano per la raccolta degli agrumi.

In un'azione intimidatoria, diversi alberi pronti per la raccolta sono stati tagliati e sfregiati.

Coldiretti Cosenza ha denunciato con forza questo ennesimo attacco, definendolo come un atto ignobile e vigliacco contro gli agricoltori onesti.

"L'imprenditoria agricola è sotto assedio da parte della criminalità, che cerca di soffocare l'attività legale con metodi violenti e intimidatori", si legge in una nota diffusa dalla Coldiretti Cosenza. "Questo è solo l'ultimo di una serie di episodi che rendono le campagne insicure, aggravando una situazione già complicata dall'aumento dei costi di gestione e dai cambiamenti climatici".

Le forze dell'ordine sono state immediatamente informate, e si spera che presto i colpevoli possano essere identificati e assicurati alla giustizia.

Coldiretti ha ribadito il suo sostegno agli agricoltori, promettendo di continuare a denunciare simili episodi e difendere il lavoro e la legalità nelle campagne.

Questi atti criminali minano non solo il lavoro e i sacrifici degli agricoltori, ma anche l'intera economia locale, già provata da una serie di difficoltà.

La recrudescenza di tali episodi è un segnale inquietante, che richiede una risposta ferma e decisa da parte delle istituzioni.