Croazia-Italia 1-1: Spalletti “Patto con i giocatori? risponde alle critiche sulla squadra

Il CT dell'Italia nega l'esistenza di un "patto" con i giocatori e difende le sue scelte tattiche, elogiando la prestazione della squadra e sottolineando l'importanza del dialogo con i calciatori.

La partita tra Croazia e Italia si è conclusa con un pareggio di 1-1, risultato che ha portato a una serie di domande e commenti durante la conferenza stampa post-gara. Luciano Spalletti, commissario tecnico dell'Italia, ha risposto con fermezza e chiarezza ai giornalisti, negando l'esistenza di un "patto" tra lui e i giocatori.

Alla domanda se la prestazione della squadra fosse il risultato di un "patto" tra il tecnico e i giocatori, Spalletti ha risposto: "Non ho capito, mi traduca meglio patto... È una formazione che ha ragionato anche molto dialogando coi giocatori". Ha aggiunto: “Non me l'ha detto nessuno, io parlo con i giocatori. Devo sapere ascoltare con le loro orecchie e vedere con i loro occhi”.

Il Confronto con i giornalisti

La discussione si è intensificata quando Spalletti ha sottolineato l’importanza del dialogo con i giocatori: “Io parlo sempre con i calciatori prima di tutte le partite. Qual è la scoperta? È una cosa normalissima”. Ha difeso le sue scelte tattiche e la formazione, ribadendo che parlare con i giocatori è parte del suo lavoro.

Analisi della partita

Spalletti ha anche analizzato la partita, riconoscendo momenti di difficoltà ma elogiando la squadra per aver mantenuto l’equilibrio in campo: “Stasera quelli che sono entrati hanno tenuto in equilibrio la partita. È una cosa straordinaria quella che hanno fatto”.

Reazioni emotive

Simone Malagutti di Mediaset ha notato la sua esultanza smodata e gli ha chiesto se fosse stata la sua più grande gioia da commissario tecnico. Spalletti ha risposto: “È chiaro che ci sono ancora cose da rivedere, ma stasera gli vanno fatti i complimenti”.

Alla domanda sul futuro e sulla pressione delle partite, Spalletti ha concluso: “C'è sempre tensione e responsabilità. Non ho paura di perderle, ho collezionato tante situazioni difficili nella mia carriera”. Ha espresso il suo amore per i tifosi e l’importanza di dare il massimo per la Nazionale.

L’intervento di Spalletti ha chiarito molte questioni e ha evidenziato la sua passione e dedizione per la squadra e il calcio italiano. La qualificazione, sebbene sofferta, è stata meritata e il commissario tecnico è pronto a continuare a guidare l'Italia con la stessa determinazione.

Di seguito la conferenza stampa integrale con i Ct Spalletti dopo Croazia Vs Italia

