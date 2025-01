Crotone, arrestato il trafficante di esseri umani i dettagli

Arrestato a Crotone il trafficante di esseri umani latitante da due anni

La cattura di un pericoloso latitante



A due anni dalla condanna, la latitanza del quarantaduenne di origine nigeriana, considerato il leader del gruppo criminale “Arrow Baga Supremes Vikings”, è finita. Gli agenti di polizia hanno eseguito l’arresto a Crotone, mettendo fine alla fuga di un uomo accusato di crimini gravissimi, che avevano gettato un’ombra di terrore tra le vittime e le comunità coinvolte.

Un mandato europeo e una condanna pesante



Sul capo del trafficante pendeva un mandato d’arresto europeo emesso nel 2023 dal Tribunale di Marsiglia. La condanna, a 10 anni di reclusione, era arrivata in seguito alla comprovata appartenenza a un’associazione a delinquere responsabile di favorire l’immigrazione clandestina, nonché di estorsioni e violenze sessuali.

Un’organizzazione criminale ramificata



Il gruppo “Arrow Baga Supremes Vikings” era attivo da anni in Francia, gestendo traffici illeciti e alimentando un circuito di abusi e soprusi nei confronti di persone in cerca di un futuro migliore. La rete criminale agiva senza scrupoli, sfruttando la vulnerabilità dei migranti e soggiogando chiunque si trovasse nelle sue grinfie.

Una vittoria per la giustizia



L’arresto del leader rappresenta un successo per le forze dell’ordine italiane e francesi, che hanno collaborato con determinazione per individuare e catturare uno dei principali responsabili di questi crimini. Ora, le autorità competenti potranno avviare l’iter per l’estradizione e assicurarsi che il latitante sconti la sua pena.