Crotone-Benevento: Mister Longo - "Non siamo ancora fuori dal momento negativo" (Video)

Crotone-Benevento: Mister Longo sottolinea la crescita e la necessità di rimanere umili









Alla vigilia dell’attesa sfida contro il Benevento, mister Moreno Longo del Crotone si è rivolto ai giornalisti in conferenza stampa, condividendo spunti e riflessioni sulle condizioni della squadra e sugli obiettivi a breve termine.

Il Crotone affronta questo match con entusiasmo, forte di due vittorie consecutive che, secondo il tecnico, testimoniano un percorso di crescita e miglioramento in cui l’equilibrio tra umiltà e coraggio è fondamentale.









La continuità è figlia della consapevolezza





Longo ha aperto la conferenza evidenziando come i recenti successi siano il risultato di una consapevolezza crescente, maturata anche attraverso errori e momenti difficili: "La nostra continuità è frutto di un lavoro collettivo, basato su riflessioni e correzioni".

La squadra ha infatti affrontato una fase di instabilità in cui gli errori individuali risultavano determinanti, ma ora, grazie all’organizzazione e alla solidità difensiva, è possibile affrontare le partite con maggiore consapevolezza.









Sfida tattica contro una squadra organizzata





Di fronte al Benevento, attuale capolista del campionato e squadra con potenzialità offensive notevoli, Longo prevede una partita ad alta intensità: "Il Benevento è molto organizzato e sfrutta al massimo le proprie doti offensive. Dobbiamo rimanere compatti e disciplinati, soprattutto nella fase di non possesso".

Ha infatti sottolineato l’importanza del sacrificio di ogni giocatore, compresi gli attaccanti, che devono supportare anche le fasi difensive per garantire equilibrio alla squadra.









Umiltà e coraggio: le chiavi del nostro successo





Il mister ha evidenziato come la vera forza del Crotone risieda in un approccio umile, che consente alla squadra di restare compatta e di affrontare ogni match con rispetto ma senza timori.

"La nostra forza sta nella capacità di adattarci e di fare quel passo in più per il compagno", ha dichiarato Longo, suggerendo che solo lavorando insieme e mantenendo una mentalità umile la squadra può continuare a migliorare.









Un messaggio ai tifosi





In chiusura, Longo ha voluto rivolgersi direttamente ai tifosi, riconoscendo l'importanza del loro sostegno: "Sappiamo quanto questa partita significhi per i nostri sostenitori, e faremo di tutto per renderli orgogliosi. La nostra promessa è quella di onorare la maglia in ogni partita, con passione e impegno".

Un segnale chiaro, che dimostra quanto il mister e la squadra siano determinati a costruire un legame solido con la città e a portare avanti un progetto che mira al successo.









In sintesi, la sfida contro il Benevento rappresenta non solo un test tecnico e tattico, ma anche una verifica della maturità e della mentalità del Crotone, che, sotto la guida di Longo, sta dimostrando di avere le carte in regola per ritagliarsi un ruolo da protagonista.