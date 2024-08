Crotone, Mister Longo prepara la sfida contro la Cavese (Video)

Crotone, Mister Longo prepara la sfida contro la Cavese: "Motivazione e Continuità sono la Chiave per il Successo"









Scopri le parole di Mister Longo del Crotone in conferenza stampa prima della sfida contro la Cavese. Il tecnico discute di motivazione, strategie e l'importanza della continuità in questa nuova stagione.









Il Crotone è pronto a tornare in campo per affrontare la Cavese, e Mister Longo ha tenuto una conferenza stampa in cui ha delineato la sua visione per la partita imminente e per la stagione in corso. Dopo un positivo avvio di campionato contro l'Altamura, il tecnico del Crotone ha enfatizzato l'importanza di mantenere alta la motivazione e la continuità nelle prestazioni.









"È il mio primo impegno in trasferta da quando sono alla guida del Crotone, e come tutte le partite, sarà una sfida difficile", ha dichiarato Longo. "La Cavese vorrà certamente riscattarsi dopo la sconfitta nel derby contro il Benevento, mentre noi cercheremo di confermare ciò che di buono abbiamo fatto nella prima partita di campionato."









Riconoscimento alla dirigenza e focalizzazione sul gruppo









Mister Longo ha espresso gratitudine verso la dirigenza del club per il lavoro svolto durante il mercato estivo, che ha permesso di abbassare il monte ingaggi e al contempo mantenere un gruppo solido. "Ringrazio il presidente, il direttore generale e il direttore sportivo per i sacrifici fatti in sede di campagna acquisti. Hanno gestito benissimo il mercato, dandomi la possibilità di avere a disposizione un gruppo importante."









La continuità sarà un fattore chiave per Longo, che ha sottolineato la necessità di prestazioni costanti da parte del nucleo storico della squadra: "Lo zoccolo duro sarà tale solo quando riusciremo a mantenere le prestazioni con continuità, come abbiamo fatto nella prima partita. Puntiamo molto sull'aspetto motivazionale e sulla continuità che questi ragazzi devono avere."









Versatilità tattica e preparazione mentale









Durante la conferenza stampa, Longo ha parlato anche delle scelte tattiche, spiegando che la capacità di adattamento sarà cruciale per affrontare un campionato senza padroni assoluti. "Questo campionato richiede lealtà e adattabilità. Ci sono squadre con un valore assoluto, ma la bellezza di questo sport è che il valore economico non sempre si traduce in vittorie."









Riguardo alla partita imminente, Longo ha previsto una Cavese aggressiva e determinata a togliere il palleggio ai suoi uomini. "Mi aspetto una squadra che proverà a togliere il palleggio. Dovremo essere bravi a fare scelte rapide e a essere più verticali."









Conclusione: prestazioni e motivazione come obiettivi principali









Mister Longo ha concluso la conferenza con un messaggio chiaro: "Dobbiamo meritarci Crotone, e questo non basta con una sola partita. Dobbiamo continuare a dare il massimo, mirare all'eccellenza e mantenere alta la motivazione in ogni partita. Solo così potremo diventare gli eroi che i nostri tifosi ci chiedono di essere."