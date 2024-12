Crotone, tra risultati e futuro: il Presidente e il Mister raccontano il progetto Croto (Video)

La conferenza stampa pre-Altamura, tenutasi oggi presso lo stadio Ezio Scida, ha visto la partecipazione del presidente Gianni Vrenna e del mister Emilio Longo. Un’occasione speciale non solo per analizzare il girone di andata, ma anche per condividere i progetti futuri e scambiarsi gli auguri natalizi.

Il Crotone chiude il girone d’andata con un bilancio positivo: 29 punti, miglior attacco esterno del girone e un percorso che lascia ben sperare per il proseguimento della stagione. Tuttavia, sia il presidente che l’allenatore mantengono i piedi per terra, evidenziando le sfide che ancora attendono la squadra.

Il bilancio del Presidente Vrenna

"Abbiamo concluso questa prima parte di campionato con soddisfazione," ha dichiarato Vrenna. "Ma il nostro obiettivo resta quello di consolidare una società sostenibile, guardando sia ai risultati sportivi che alla gestione economica."

Il presidente ha sottolineato come il progetto biennale condiviso con mister Longo si basi su una strategia di rilancio responsabile, puntando su giovani talenti e operazioni di mercato mirate.

"Sul mercato di gennaio," ha aggiunto, "interverremo solo dove necessario, ascoltando le indicazioni del mister. Il nostro focus è potenziare la quota under, senza però dimenticare eventuali uscite per mantenere l’equilibrio economico."

La visione del Mister Longo

Il tecnico Emilio Longo ha ribadito la validità del progetto avviato in estate: "La nostra forza è la coerenza e la lealtà con cui abbiamo impostato il lavoro. Il gruppo sta crescendo non solo tecnicamente, ma anche mentalmente, e questo ci permette di affrontare ogni partita con maggiore consapevolezza."

Sul prossimo impegno con l’Altamura, Longo ha avvertito: "Affronteremo una squadra dinamica e ben organizzata. Dovremo essere rapidi nelle scelte e pronti a gestire situazioni di pressione. È un ulteriore test di maturità per i nostri ragazzi."

Prospettive e obiettivi futuri

Il presidente ha poi colto l’occasione per ribadire l’importanza del sostegno dei tifosi: "Il Crotone è una realtà consolidata del calcio italiano, ma il nostro successo dipende dalla compattezza dell’ambiente. Insieme, possiamo raggiungere grandi traguardi."

Longo ha concluso con un messaggio motivazionale: "Stiamo lavorando per creare un’identità forte, che non si limiti al presente ma guardi con ambizione al futuro. Questo progetto è per il Crotone, per i suoi tifosi e per l’intera comunità."

Un augurio speciale

La conferenza si è chiusa con gli auguri di buone feste da parte della dirigenza e dello staff tecnico. La pausa natalizia rappresenterà un momento per ricaricare le energie, prima di riprendere il cammino nel girone di ritorno con rinnovata determinazione.

Con il progetto solido e una squadra in crescita, il Crotone guarda al futuro con fiducia, sperando di regalare ai suoi tifosi nuove soddisfazioni sul campo.