Crotone-Trapani: un Crotone frenato dalla paura. L'analisi di Mister Longo nel post-gara (Video)

Nel post-partita di Crotone-Trapani, l'allenatore del Crotone, Mister Longo, ha condiviso riflessioni approfondite sulla prestazione della sua squadra.

L'incontro, conclusosi con una sconfitta, ha messo in luce alcuni problemi strutturali che il tecnico ha riconosciuto come centrali per il miglioramento futuro del club.





Analisi della partita





"Non siamo una squadra da volata", ha dichiarato Longo, facendo riferimento alle difficoltà incontrate dalla sua squadra dopo i primi 15 minuti di gioco.

Il mister ha sottolineato come, nonostante un inizio promettente, il Crotone abbia subito il ritorno fisico del Trapani, non riuscendo a mantenere la stessa intensità e organizzazione.





L'assenza di giocatori chiave





Un tema centrale nella conferenza è stata l'assenza di alcuni giocatori chiave, come Gomez e Tumminello.

Longo ha però voluto specificare che la sconfitta non è dipesa solo dalle assenze: "Chi scende in campo ha comunque tutte le capacità per vincere la partita".





Problemi di carattere e gestione delle emozioni





Un altro punto importante sottolineato da Longo è stata la mancanza di coraggio nei momenti cruciali della partita.

Dopo il vantaggio iniziale, il Crotone ha mostrato segni di insicurezza, lasciando al Trapani il controllo del gioco.

"Abbiamo avuto timore dopo il gol, e questo è qualcosa su cui dobbiamo lavorare", ha affermato il tecnico.





Prossimi passi e miglioramenti necessari





Guardando al futuro, Longo ha spiegato che il Crotone deve concentrarsi su una fase difensiva più solida e su una migliore gestione delle emozioni in campo.

"Dobbiamo migliorare nel vincere i duelli individuali e mantenere la concentrazione", ha concluso.