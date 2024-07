Dal 4 al 6 ottobre a Faenza (Ravenna) la nuova edizione del MEI, il Meeting delle Etichette Indipendenti. Annunciati i primi ospiti.

Dopo il grande successo della scorsa edizione, il 4, 5 e 6 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna) si terrà la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre nelle principali piazze, teatri, palazzi e palchi faentini contro l’omologazione nel settore musicale.

«Siamo di fronte ad una dittatura musicale che vede decidere i gusti musicali dei giovani da un algoritmo in mano alle multinazionali, senza nessuna valorizzazione dei talenti, sacrificati sull’altare di bassi costi e massimizzazione dei profitti – racconta Giordano Sangiorgi – Contro questa omologazione noi proponiamo, oltre a tutta la bellezza della musica realizzata per oltre il 75% dagli indipendenti al 100% Made in Italy che difficilmente viene promossa sulle piattaforme digitali e sui grandi media, tutti quei generi e stili, sempre più penalizzati nel panorama musicale italiano dalla peggiore deriva del mainstream».

Questi i primi ospiti presenti al MEI: ESTRA (vincitori della Targa MEI – Premio Italiano Musica Indipendente),

FILIPPO GRAZIANI con un omaggio al padre Ivan Graziani, BEATRICE ANTOLINI che presenterà il suo nuovo album in anteprima nazionale, ENRICO BRIZZI premiato in occasione dell’anniversario del libro “Jack Frusciante è uscito dal gruppo” e BANDABARDÒ & CISCO.

Il concerto di BANDABARDÒ & CISCO, in occasione del MEI, sarà l’ultima data del loro tour.

Torna anche in questa edizione il MEI Superstage, il contest per partecipare alla nuova edizione del Meeting delle Etichette Indipendenti. L’iniziativa sta ottenendo un grande riscontro: sono già più di 400 le band e gli artisti ad aver aderito!

Il concorso è gratuito e aperto a tutti gli artisti e band e le iscrizioni sono aperte fino al 29 agosto. Per iscriversi inviare una mail a [email protected] con la causale Aderisco al Mei Superstage. Sarà la direzione artistica insieme ai partner a selezionare il vincitore e/o i migliori che potranno partecipare al MEI.

Al vincitore, oltre all’esibizione alla manifestazione, verrà data la possibilità di distribuire un singolo attraverso il circuito distributivo del MEI.

Per info e aggiornamenti visitare il sito: www.meiweb.it.

A MEI Superstage si affianca quest’anno il contest dal vivo “Crescendo”, a cura di Riccardo De Stefano, direttore a di ExitWell che, attraverso selezioni a Roma e Milano, porterà i migliori giovani talenti sul palco del MEI oltre ad assegnare la Targa Giovani MEI per il Miglior Artista Emergente dell’Anno.

Sono numerosi i contest diffusi sul territorio italiano, rivolti ai talenti emergenti, che, danno la possibilità ai loro vincitori di farsi ascoltare dal pubblico del meeting. Questi i nomi dei primi giovani talenti che si esibiranno sui palchi del MEI: Fra Sorrentino, Enea, Fratelli & Margherita, Eytrama, Runaway.

Il MEI sarà anticipato a settembre da due iniziative sostenute dal Ministero della Cultura: il 18 settembre nel quartiere Barona (Milano), presso il Barrio’s di Via Barona angolo Via Boffalora, si terrà un workshop sulla scrittura rap in collaborazione di Maninalto!, mentre il 21 settembre a Caivano (Napoli), presso la Parrocchia di Don Patriciello, prete anticamorra che lotta quotidianamente contro il degrado delle periferie, avrà luogo un workshop rivolto ai giovani musicisti in collaborazione con Napule’s Power.

Una serie di eventi collaterali diffusi sul territorio precede il MEI e, tra questi, il Meeting Music Contest, il Premio Il liscio nella rete e tanti altri. Tutti i vincitori di questi contest avranno l’onore di esibirsi nel corso del MEI 2024 a Faenza.

Di seguito i premi ufficiali assegnati dal MEI:

TARGA MEI – Premio Italiano Musica Indipendente, il premio come Artista indipendente dell’Anno a cura di Federico Guglielmi , quest’anno è stato assegnato alla band Estra.

il premio come Artista indipendente dell’Anno a cura di , quest’anno è stato assegnato alla band Estra. PREMIO ITALIANO VIDEOCLIP INDIPENDENTE (PIVI) , il premio, giunto alla 18 ª edizione, è a cura di Fabrizio Galassi che riconoscerà anche quest’anno i migliori videoclip indipendenti dell’anno (pubblicati tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024), ritenuti dal Ministero della Cultura di grande valore culturale e degni di sgravi fiscali in quanto opere culturali. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto. Per iscriversi inviare una mail con il link al videoclip (di Youtube o di altra piattaforma) e la data di uscita di quest’ultimo alla mail [email protected].

, il premio, è a cura di che riconoscerà anche quest’anno i (pubblicati tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024), ritenuti dal Ministero della Cultura di grande valore culturale e degni di sgravi fiscali in quanto opere culturali. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 agosto. Per iscriversi inviare una mail con il link al videoclip (di Youtube o di altra piattaforma) e la data di uscita di quest’ultimo alla mail [email protected]. TARGA MEI MUSICLETTER , il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D'Ambrosio . Come da tradizione il riconoscimento, giunto alla sua 12 ª edizione, sarà assegnato al “Miglior sito web” e al “ Miglior blog personale”. Ai consueti riconoscimenti si aggiunge quest’anno, come premio speciale , il “Miglior progetto musicale per l’ambiente”.

, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da . Come da tradizione il riconoscimento, giunto alla sua 12 edizione, sarà assegnato al e al “ Ai consueti riconoscimenti si aggiunge quest’anno, come , il TARGA MEI – EXITWELL: premio all’Artista Emergente dell’Anno a cura del direttore di ExitWell Riccardo De Stefano.

Altri premi:

PREMIO ARTE TAMBURINI , il premio dedicato alla cantante faentina che per prima incise il disco “Romagna Mia” assegnato alla storica big del liscio Luana Babini e alle voci femminili dei Santa Balera , Matilde Montanari , recente vincitrice del Pavone D’Oro, e Veronica Castellucci.

, il premio dedicato alla cantante faentina che per prima incise il disco “Romagna Mia” assegnato alla storica big del liscio e alle voci femminili dei , , recente vincitrice del Pavone D’Oro, e PREMIO SPECIALE A RADIO CAPODISTRIA , il premio speciale che assegnato alla radio che segnò come una sorta di radio indipendente dell’epoca, il successo di “Romagna Mia” del Maestro Casadei incisa nel 1954.

, il premio speciale che assegnato alla radio che segnò come una sorta di radio indipendente dell’epoca, il successo di “Romagna Mia” del incisa nel 1954. PREMIO IL LISCIO NELLA RETE. Il vincitore si esibirà nel corso del MEI.

Inoltre, dopo l’edizione dell’anno scorso in cui si è celebrata la resilienza del popolo romagnolo con l’iniziativa Stra-Mei per la ripartenza dopo l’alluvione che ha colpito a maggio 2023 l’Emilia-Romagna, il Mei continua a ricordare quanto è accaduto con nuove iniziative, tra cui la presentazione di un brano sul tema dell’alluvione, “Terra Mossa”, ad opera del cantautore Martino Chieffo. Il brano presentato al MEI dal cantautore farà da apripista ad una compilation di brani sull’alluvione realizzata dal MEI e di prossima uscita, intitolata “Tu sei la stella, tu sei l’amor”.

Tra i diversi appuntamenti del meeting, attesissimo anche l’omaggio a Claudio Lolli ad opera di Claudio Tomasetta e Chiara Campomori.

Infine, nella tre giorni ci sarà la possibilità di visitare, in pieno Centro Storico di Faenza, la Galleria della Molinella con una doppia mostra su 30 anni di fotografie al MEI del fotografo faentino Andrea Saviotti e 5 anni di copertine del Pipine’, mensile ideato dal MEI. Si terranno anche una serie di incontri e approfondimenti di vario genere, come la Fiera del Disco di Music Day.

Fin dalla prima storica edizione, il MEI, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente ed emergente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Diodato, Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Brunori Sas, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax, e tantissimi altri) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come Ermal Meta, Fulminacci, Lo Stato Sociale, Ghali, I Cani, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e più recentemente i Måneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime e uniche esibizioni in un festival indipendente fuori da Roma. Durante i suoi 28 anni di attività il MEI, con le sue edizioni ufficiali insieme alle tante edizioni speciali (a Bari, Roma e in altre città), ha registrato un totale di 1 milione di presenze, la partecipazione di 10mila artisti e band dal vivo, 5mila realtà musicali coinvolte in expo e convegni e 1000 giornalisti (più di 100 dal resto d'Europa) che hanno parlato del MEI contribuendo a renderla la più importante vetrina della nuova e nuovissima musica italiana. Anche quest'anno il MEI trasformerà Faenza per tre giorni in una vera e propria città della musica con concerti, presentazioni musicali e letterarie, convegni e mostre, affiancati da una parte espositiva rivolta agli operatori della filiera musicale con l'obiettivo di sostenere la crescita e la diffusione di una cultura musicale indie ed emergente. Verranno selezionate le migliori realtà indie italiane grazie al circuito di AudioCoop, che rappresenta circa 200 piccole etichette discografiche indipendenti italiane, e saranno presenti, unico caso in Italia, i vincitori di oltre 100 festival e contest per emergenti provenienti da tutta la Penisola e selezionati da AudioCoop, coordinamento etichette indipendenti, dalla Rete dei Festival, dal circuito di AIA – Artisti Italiani Associati, insieme a La Squadra per la Musica, il programma in oltre 150 radio Classic Rock on Air.

Il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti è realizzato grazie al sostegno e al contributo del Comune di Faenza, l'Unione Romagna Faentina, la Camera di Commercio di Ravenna, Hera, del Ministero della Cultura e della Regione Emilia – Romagna.

I primi Partner del MEI: Siae, Nuovo Imaie, Bcc Credito Cooperativo Ravennate Imolese e Forlivese, Centro Le Maioliche di Faenza, Meeting dell'Amicizia dei Popoli di Rimini, Voxyl, Coordinamento Stage & Indies, AudioCoop, Aia - Artisti Italiani Associati, Rete dei Festival, Esibirsi, Terapia Artistica Intensiva, Music Day , Acoustic Guitar Village e Classic Rock on Air e tanti altri