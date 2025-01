Dal Libano All'Italia: L'attore internazionale Ilias Christoforidis su TvCircle

TvCircle, noto blog campano, apre sempre di più le porte a ospiti e artisti internazionali.

Ultimo ospite Ilias Christoforidis, un attore libanese di fama internazionale. Con una carriera brillante e poliedrica, ha saputo conquistare il pubblico globale grazie al suo talento straordinario e alla sua presenza magnetica sul palco e sullo schermo.

La sua carriera vanta ruoli di grande rilievo in produzioni teatrali e televisive internazionali. Tra i successi più acclamati figurano Fred Casley nel celebre musical "Chicago", King Pentheus in "Dionysus - Una tragedia greca" e Mazen nella serie originale Netflix "Till Death".

La versatilità di Ilias lo ha portato a calcare i palcoscenici di diverse nazioni, dal Libano fino alla nostra Italia, divenendo una delle promesse più interessanti e intriganti del nostro panorama artistico.

Il 26 gennaio sarà in scena al Teatro Bolivar di Napoli in "Grideranno le pietre" firmato da Antonio Mocciola e diretto da Giorgio Gori. Con lui in scena, Noemi Gherrero e Giuliano Del Gaudio.

Ecco l'intervista a cura di Andrea Della Rocca:

https://www.youtube.com/watch?v=ngddiqHW7wU&t=12s