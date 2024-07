Davide Lo Surdo: il musicista entrato nell’eternità ospite su Rai IsoRadio

Lo storico musicista italiano, Davide Lo Surdo, sarà ospite e protagonista della nuova puntata del programma “Pamela Viaggia in Latin” condotto da Pamela D’Amico su Rai IsoRadio.

Andrà in onda la notte tra Sabato 20 e Domenica 21 Aprile , alle ore 00.30 su Rai IsoRadio, dove si parlerà della carriera di questo leggendario chitarrista e del suo imminente tour a Cuba.

La rivista Rolling Stone lo ha riconosciuto come il chitarrista più veloce di tutta la storia della musica, per la sua abilità di eseguire 129 note al secondo.

La sua chitarra signature è inclusa nella collezione permanente del museo di strumenti storici “Sigal” in America, dove sono anche conservati strumenti suonati da icone come Wolfgang Amadeus Mozart e Fryderyk Chopin.

È stato incluso nel libro dedicato alla storia della musica, “Rock Memories Vol. 2” scritto da Maurizio Baiata, insieme ad artisti come i Beatles, i Pink Floyd, Jimi Hendrix e John Lennon.

Una delle chitarre che utilizzerà Lo Surdo durante il tour Cubano a maggio, verrà poi permanentemente collocata al Museo Nazionale della Musica a L’Avana.