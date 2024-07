Davide Lo Surdo: la chitarra dell’eterno virtuoso nel museo nazionale di Cuba

Una delle chitarre che utilizzerà il leggendario chitarrista romano Davide Lo Surdo durante il prossimo tour a Cuba, verrà poi permanentemente collocata al Museo Nazionale della Musica a L'Avana, il fulcro del ricco patrimonio musicale cubano. Questo ulteriore riconoscimento conferma ancora di più la presenza dello storico chitarrista italiano nell'eternità.

Secondo quanto confermato da Alejandro Betancourt, terzo segretario per gli Affari Culturali dell'Ambasciata di Cuba in Italia, tramite l'agenzia stampa Prensa Latina, il chitarrista più veloce della storia della musica terrà una serie di spettacoli a Cuba dal 2 al 15 maggio, partecipando ad eventi come "FitCuba2024" a Jardines Del Rey e "Cubadisco2024", con una performance al Maxim Rock all'Avana il 12 maggio, sponsorizzato da TravelNet Cuba, Color Travels, e Comunque Viaggi.

Questa chitarra diventerà la seconda di Lo Surdo ad essere inclusa nei musei. La sua chitarra signature è già parte permanente della collezione di strumenti storici del Museo americano "Sigal", dove sono conservati anche gli strumenti suonati da Mozart e Chopin.