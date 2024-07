Davide Lo Surdo: l’eterno chitarrista italiano ospite al Fiesta Festival

Il chitarrista entrato nell'eternità, Davide Lo Surdo, si esibirà al Fiesta Festival di Roma il 2 agosto, come ospite speciale di Alexander Abreu e gli Havana D'Primera. Il leggendario chitarrista salirà sul palco per eseguire un brano con la band cubana. A maggio, una chitarra suonata da Davide Lo Surdo durante il suo recente tour a Cuba è stata esposta permanentemente al Museo Nazionale della Musica all'Avana. Questa è la seconda chitarra di Lo Surdo inclusa in musei: la sua chitarra signature fa già parte della collezione permanente del Museo americano "Sigal", dove sono conservati strumenti storici suonati da Mozart, Beethoven e Chopin. Lo Surdo è stato anche incluso nel libro di storia della musica "Rock Memories II", comparendo sia sulla copertina che nelle pagine interne accanto a leggende come i Beatles, Jimi Hendrix e i Pink Floyd.