Decreto economico-fiscale: le nuove misure approvate dal governo (Video)

Il Consiglio dei Ministri, presieduto dal Presidente Giorgia Meloni e su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, ha approvato un nuovo decreto-legge contenente misure urgenti in materia economica e fiscale. Il decreto, mirato a sostenere la crescita economica e a potenziare gli enti territoriali, introduce diverse novità in settori chiave, tra cui il rifinanziamento delle spese, i grandi eventi e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Rifinanziamenti e investimenti strategici

Tra le principali misure approvate, spiccano i rifinanziamenti destinati a supportare l’infrastruttura ferroviaria nazionale, il contratto di programma RFI, e il servizio civile universale. Inoltre, il governo ha disposto il rifinanziamento dell'Ape Sociale per gli anni 2025-2028, con incrementi graduali fino a 50 milioni di euro nel 2027.

Per quanto riguarda i grandi eventi, il decreto prevede uno stanziamento di 25 milioni di euro per il 2024, destinati all’organizzazione dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Ulteriori 4 milioni di euro sono stati destinati al Comitato Italiano Paralimpico per supportare l'edizione dei Giochi Paralimpici del 2024. Roma Capitale riceverà altri 4 milioni di euro per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica.

Sicurezza e PNRR

In tema di sicurezza pubblica, è stato previsto un aumento di 100 milioni di euro per il 2024, destinati a coprire le prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia e dei Vigili del Fuoco. Sul fronte del PNRR, il decreto introduce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di adottare piani di flussi di cassa annuali per facilitare i trasferimenti e ridurre i tempi di pagamento. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze effettuerà trasferimenti anticipati per i progetti legati al PNRR.

Novità fiscali e contributi alle regioni

In ambito fiscale, il decreto prevede modifiche all’imposta sostitutiva per coloro che aderiscono al concordato preventivo biennale, introducendo un regime di ravvedimento per le annualità 2020 e 2021. Importanti contributi sono stati assegnati agli enti territoriali, come la Regione Sicilia, che riceverà oltre 74 milioni di euro per il 2024.

Bilancio di previsione e tagli fiscali

Parallelamente al decreto economico-fiscale, il governo ha presentato il disegno di legge di bilancio per il triennio 2025-2027. Con una previsione di 30 miliardi di euro nel 2025, 35 miliardi nel 2026, e oltre 40 miliardi nel 2027, il bilancio si concentra sulla riduzione della pressione fiscale e il sostegno ai lavoratori e pensionati a reddito medio-basso. Sono state confermate anche le misure per il taglio del cuneo fiscale e il rinnovo dei contratti del pubblico impiego.

Accise e Semplificazioni

Infine, il Consiglio dei Ministri ha esaminato un decreto legislativo di revisione delle disposizioni in materia di accise, introducendo importanti semplificazioni per gli operatori del settore energetico e della vendita al dettaglio di alcolici. Il sistema di accertamento dell’accisa sul gas naturale verrà rivisto per ridurre le frodi e rendere più efficace la riscossione.

Queste misure rappresentano un ulteriore passo verso una gestione economica più efficiente e orientata alla crescita, con un occhio di riguardo per la stabilità finanziaria e il sostegno alle famiglie italiane.

