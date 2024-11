Dimissioni del Garante dei diritti dei detenuti in Calabria: Luca Muglia

Si è dimesso il Garante dei Diritti delle Persone Detenute della Calabria: Luca Muglia lascia dopo due anni di impegno

Reggio Calabria - L'avvocato Luca Muglia, Garante regionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Una decisione comunicata ufficialmente dallo stesso Muglia, il quale ha spiegato che la scelta è stata motivata da difficoltà operative e ragioni di carattere personale.

“Ho comunicato le dimissioni dall’incarico di Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale – dichiara l’avvocato – dopo due anni di lavoro intenso e ricco di risultati. Ringrazio il Consiglio regionale della Calabria per la fiducia accordatami. Sono stati due anni intensi e molto produttivi, mi auguro che la strada tracciata a tutela della dignità e dei diritti fondamentali delle persone detenute o private della libertà personale rappresenti in futuro una priorità imprescindibile per la nostra regione".

L'avvocato Muglia, durante il suo mandato, ha messo al centro del suo operato la salvaguardia della dignità e dei diritti delle persone detenute, promuovendo iniziative che mirassero al miglioramento delle condizioni di vita nelle strutture detentive. La sua azione ha sottolineato l’importanza della tutela dei diritti umani anche in contesti di restrizione della libertà, tracciando un percorso che intende proseguire anche al di fuori del suo ruolo ufficiale.

Le dimissioni di Muglia aprono ora la questione della sua successione, con l’auspicio da parte del Consiglio regionale di trovare un profilo capace di proseguire con la stessa sensibilità e determinazione il percorso intrapreso.

La tutela dei diritti delle persone detenute è, infatti, un tema delicato e sempre più centrale nelle agende politiche e sociali, e la speranza è che le istituzioni regionali continuino a valorizzare questo ambito, anche per garantire il rispetto delle normative internazionali sui diritti umani.