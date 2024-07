Diritti TV Serie B: La Lega smentisce notizie di rinvio del campionato

Comunicato: il torneo inizierà regolarmente il 16 agosto. Smentita ufficiale della Lega B relativamente a notizie su un possibile slittamento del campionato

FIRENZE - Nelle ultime ore, alcune notizie hanno suggerito un possibile rinvio dell'inizio del campionato di Serie B in caso di mancata vendita a breve dei diritti televisivi domestici per le stagioni 2024-2027. La Lega Serie B ha prontamente smentito queste voci, confermando che non esiste alcun limite temporale stringente per l'assegnazione dei diritti televisivi e che il torneo inizierà regolarmente il 16 agosto.

Chiarimento dalla Lega Serie B

Secondo quanto dichiarato dalla Lega Serie B, l'offerta per l'acquisizione dei diritti televisivi, come previsto nel documento approvato all'unanimità dalle associate lo scorso 24 giugno, sarà aperta per adesioni "in qualsiasi momento nel corso della durata" del triennio. Questo significa che non vi è alcuna scadenza imminente che potrebbe ostacolare l'assegnazione dei diritti televisivi e, di conseguenza, non vi è alcun rischio di rinvio del campionato.

Rispetto per i tifosi

La Lega ha sottolineato l'importanza del rispetto verso i tifosi, che hanno già ricevuto comunicazioni ufficiali riguardo alle date del torneo e hanno risposto positivamente con la sottoscrizione di 67mila abbonamenti. Questo impegno dimostra la fiducia e l'entusiasmo dei sostenitori per la prossima stagione.

Azioni legali contro la diffusione di notizie false

Alla luce della continua diffusione di articoli riguardanti i diritti televisivi, spesso pubblicati alla vigilia di incontri e trattative cruciali, la Lega Serie B ha ribadito la propria posizione contro le azioni di disturbo. È stato confermato che esiste un mandato ai legali per individuare i responsabili della diffusione di tali notizie, che causano danni significativi all'associazione e ai suoi club.

La Lega Serie B ha chiaramente comunicato che il campionato inizierà come previsto il 16 agosto e che non ci sono motivi di preoccupazione riguardo alla vendita dei diritti televisivi. I tifosi possono attendere con entusiasmo l'inizio della stagione, sostenuti dalla certezza che la Lega sta lavorando per garantire il rispetto delle date stabilite e la trasparenza delle operazioni. (Fonte Lega B)