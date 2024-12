Domani intervento Enel sulla linea elettrica impianto Sorical / sospensione servizio idrico e chiusura plesso scolastico via Emilia

L’amministrazione comunale ha ricevuto comunicazione da parte di Sorical che domani giovedì 12 dicembre sarà effettuato un intervento urgente di Enel sulla linea elettrica che serve gli impianti idrici di Corace.



Lavori che comporteranno la sospensione del servizio idrico, dalle ore 8 circa, per le utenze ricomprese nel perimetro tra via Tagliamento, via Cassiodoro, via della Resistenza, viale Emilia, contrada Runci e Guglia.

Stante l’impossibilità di garantire le condizioni igienico sanitarie per lo svolgimento delle attività didattiche, è stata disposta la chiusura per la giornata di domani del Plesso di Via Emilia dell’I.C. “Mattia Preti-Don Milani”.



La normalizzazione del servizio nelle aree interessate è prevista nell’arco delle prime ore del pomeriggio.