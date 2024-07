Domenico Gallelli Riconfermato Sindaco di Zagarise "GRAZIE ZAGARISE" (Video

Domenico Gallelli riconfermato Sindaco di Zagarise con la Lista Coccinella: un trionfo di partecipazione e fiducia

ZAGARISE, GIU. - In un clima di grande partecipazione e fiducia, le elezioni amministrative del comune di Zagarise hanno visto un risultato storico: la lista Coccinella, capitanata da Domenico Gallelli, è stata la più votata di sempre con ben 854 voti. Questo straordinario risultato segna non solo una riconferma per Gallelli, ma anche un significativo segnale di apprezzamento per la sua amministrazione e la "buona politica del fare".

"GRAZIE ZAGARISE", ha dichiarato il sindaco rieletto Gallelli. "Con 854 voti la lista Coccinella è la lista più votata di sempre nel nostro comune. Grazie per le numerose attenzioni di stima, ora partiamo saremo di nuovo al lavoro per fare crescere il nostro comune".

La campagna elettorale di Gallelli è stata incentrata su trasparenza, concretezza e partecipazione cittadina, valori che evidentemente hanno risuonato profondamente tra gli elettori. L'incremento dei voti testimonia il forte legame tra l'amministrazione e i cittadini, nonché la fiducia riposta nel programma presentato dalla lista Coccinella.

Domenico Gallelli ha già annunciato che il lavoro riprenderà immediatamente con rinnovata energia, puntando a consolidare e sviluppare ulteriormente le iniziative già avviate. Tra i progetti prioritari, ci sono il miglioramento delle infrastrutture locali, il potenziamento dei servizi pubblici e la promozione di attività culturali e turistiche per valorizzare il territorio di Zagarise.

La conferma schiacciante della lista Coccinella rappresenta una chiara approvazione delle politiche intraprese negli ultimi anni, e un incoraggiamento a continuare sulla strada della crescita e del progresso. Il sindaco Gallelli e il suo team sono pronti a rimboccarsi le maniche e a lavorare con dedizione per il bene comune, con l'obiettivo di rendere Zagarise un luogo sempre più accogliente e prospero per tutti i suoi abitanti.





