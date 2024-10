Donatella Bertucci inaugura la DB Boutique Uomo a Lamezia Terme

Nel panorama della moda calabrese e italiana, l'imprenditrice e stilista Donatella Bertucci fa ancora parlare di sé.

Sabato 5 ottobre 2024, alle ore 18:30, è prevista l'inaugurazione della sua nuova DB Boutique Uomo in Corso G. Nicotera 68/70, Lamezia Terme.

Questo evento segna una tappa significativa per Donatella, che amplia così la sua attività, già nota per il successo della DB Boutique Donna.

Un omaggio alla figura paterna

Dietro questo ambizioso progetto si cela un tributo molto personale: Donatella ha voluto dedicare questa nuova avventura imprenditoriale alla memoria di suo padre, Franco Bertucci, noto imprenditore calabrese.

"Grazie a mio padre ho sviluppato il gusto per l'eleganza e la passione per l'innovazione", ha dichiarato Donatella Bertucci.

La scelta di puntare sulla moda maschile rappresenta quindi un simbolico ritorno alle sue radici, un omaggio alla figura paterna che tanto ha influenzato il suo percorso professionale.

L'eccellenza dell’artigianato italiano

La DB Boutique Uomo offrirà un’ampia gamma di capi esclusivi, selezionati con attenzione per rispondere alle esigenze di una clientela raffinata.

Tra i tessuti pregiati, spiccano i capi in puro cashmere, le lavorazioni in pelle ispirate alla tradizione fiorentina e la sartoria napoletana, elementi che celebrano la maestria dell’artigianato italiano.

Un punto di riferimento per l’imprenditoria femminile

Donatella Bertucci non è solo una stilista affermata, ma anche un'icona per l'imprenditoria femminile.

Grazie alla sua formazione presso l’Accademia di Moda e Costume di Roma, ha saputo trasformare la sua passione per la moda in un progetto imprenditoriale di successo.

Con l’apertura della DB Boutique Uomo, Donatella continua a dimostrare come dedizione, talento e visione imprenditoriale possano portare grandi risultati.

L’attesa inaugurazione

L’inaugurazione della nuova boutique è attesa con entusiasmo da tutti, che avrà l’opportunità di scoprire le collezioni maschili in un ambiente elegante e curato nei minimi dettagli.

Sabato 5 ottobre sarà dunque un’occasione per celebrare non solo la moda, ma anche la tradizione sartoriale italiana, attraverso lo sguardo creativo di una delle figure più apprezzate nel panorama della moda calabrese.