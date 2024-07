Dramma a Camposano: donna muore investita da auto autista positivo all'alcoltest

L'autista, positivo all'alcoltest, arrestato; illese le nipotine della vittima

CAMPOSANO, (NA) – Un tragico incidente è avvenuto la scorsa notte a Camposano, un piccolo paese nella provincia di Napoli. Una donna di 27 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un'auto guidata da un uomo di 26 anni sotto l'influenza dell'alcol. Nell'incidente erano presenti anche le sue due nipotine, di 10 e 7 anni, che fortunatamente sono rimaste illese ma in stato di shock.

L'incidente

L'incidente è avvenuto in Via Croce San Nicola mentre la donna passeggiava con le sue nipotine. Il sospettato, alla guida di una Suzuki Splash, ha investito la donna, facendola volare oltre un muro alto un metro e mezzo in un campo vicino. L'impatto è stato violento, causando la morte immediata della donna.

Conseguenze e intervento

Il conducente si è fermato dopo la collisione e i carabinieri locali di Nola sono arrivati sul posto poco dopo. Portato in ospedale, il livello di alcol nel sangue del conducente è risultato essere di 1,7 g/l, ben oltre il limite legale. È stato prontamente arrestato con l'accusa di omicidio stradale ed è attualmente agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

La tragica perdita ha lasciato la comunità sotto shock e in lutto. Le autorità locali esortano i residenti a rispettare scrupolosamente le leggi sul traffico e a evitare di guidare sotto l'influenza di alcol per prevenire tali devastanti incidenti in futuro.

Questo incidente sottolinea l'importanza critica della guida responsabile e le potenziali conseguenze della guida in stato di ebbrezza, servendo come un cupo promemoria della fragilità della vita.