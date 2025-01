Ecco la guerra | Bombe su Milano

A cura di Egidio Bertazzoni, presso il teatro LabArca

domenica 9 febbraio 2025 alle ore 19: un'occasione per sostare insieme rispetto a quanto accaduto nella strage di Gorla, il 20 ottobre 1944.

La necessità di un confronto con il passato si traduce nella ricostruzione operata da Gian Luca Margheriti, attraverso materiali "vivi", come interviste e ricordi, e l'autorevolezza esemplare delle parole di Franco Fortini, Cesare Pavese e Giuseppe Berto, nelle letture con Anna Prosdocimi e Aldo Stella.

Mettersi in ascolto della Storia per non assuefarsi agli orrori di ciò che è stato e che riverbera la sua eco fino ad oggi, riconoscere per mantenere vivida la consapevolezza e la scelta verso direzioni differenti.