Emergenza Incendi a Gimigliano: evacuate numerose famiglie, centro Abitato minacciato dalle fiamme

Emergenza incendi a Gimigliano.

Da quasi 30 ore il paese è sotto assedio, le fiamme minacciano anche il centro abitato della zona nord ed è stato necessario allontanare numerose famiglie dalle proprie case.

È stato necessario mettere in sicurezza due ciclisti di passaggio ed è stato necessario aprire il COC.

La sindaca Laura Moschella, in prima linea nei soccorsi, in una nota ringrazia "la Prefettura nella persona della Dott.ssa Fratto per tutto l'interessamento avuto nei confronti del Comune di Gimigliano, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile per l'operato che incessantemente stanno effettuando da quasi due giorni".

Al momento rimane chiusa al traffico la Strada Provinciale 41.