Esplosione in villetta: muoiono nonna e nipote 13enne intervento dei Vvf (Aggiornamento)

Esplosione ad Aprilia: tragedia in villetta, muoiono nonna e nipote 13enne

Deflagrazione causata da una fuga di gas: gravemente ferito il nonno

Tragedia nel pomeriggio di ieri ad Aprilia, città in provincia di Latina alle porte di Roma. Una violenta esplosione, causata probabilmente da una fuga di gas GPL, ha distrutto una villetta bifamiliare in via Apollo, nella zona del Genio Civile, provocando la morte di una donna anziana e della sua nipotina di 13 anni. Gravemente ferito il marito dell’anziana, nonché nonno della ragazzina, che è stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco.

La dinamica della tragedia

Secondo una prima ricostruzione, l’esplosione è avvenuta intorno alle 17:30 e sarebbe stata innescata da una bombola di gas utilizzata per il riscaldamento dell’abitazione. La deflagrazione ha causato il crollo di un muretto e di parte della struttura, scatenando successivamente un incendio di vaste dimensioni.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, con due squadre giunte dal distaccamento di Aprilia e dal comando provinciale di Latina. Le operazioni di spegnimento del rogo e di messa in sicurezza dell'area sono state coordinate direttamente dal comandante Piergiacomo Cancelliere. Sul posto sono arrivate anche le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine per i primi soccorsi.

I soccorsi: salvataggio e vittime

Purtroppo, per l’anziana nonna e la nipotina non c'è stato nulla da fare. I loro corpi sono stati rinvenuti sotto le macerie. Diversa la sorte per il nonno, estratto vivo ma in condizioni gravi. L'uomo è stato trasportato d'urgenza in codice rosso in ospedale.

Indagini in corso

L’esplosione è stata così violenta da essere percepita a chilometri di distanza, come riferito dai residenti della periferia di Aprilia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Aprilia e i carabinieri del reparto territoriale, guidati dal tenente colonnello Paolo Guida. Presenti, inoltre, i vertici del comando provinciale di Latina, con il tenente colonnello

Salvatore Pascariello.

Gli investigatori hanno avviato immediatamente le indagini per accertare le esatte cause della deflagrazione e verificare eventuali responsabilità.

La comunità sotto shock

La comunità di Aprilia è profondamente scossa dall’accaduto. Il boato ha seminato paura tra i residenti e la tragedia ha lasciato un vuoto incolmabile tra amici e familiari delle vittime.

Le autorità locali, in queste ore, stanno fornendo supporto alla famiglia e ai vicini di casa colpiti dall’incidente.

Aggiornamento

Salgono a tre i morti trovata un'altra donna, Ornella Clementini 62 anni