Euro Under 19, in semifinale sarà Italia-Spagna. L'incontro che vale la finale giovedì 25 a Belfast

ROMA - Ancora un Europeo di calcio, ancora Italia-Spagna, ma questa volta a livello Under 19. Nella semifinale dell'Europeo di categoria, saranno i ragazzi allenati da José Lana i prossimi avversari degli azzurri, nella partita che si giocherà giovedì 25 luglio nel National Football Stadium di Windsor Park (Belfast), dalle 15.

Ancora una volta, come un anno fa a Malta, sarà sfida tra Italia e Spagna, giunta seconda nel gruppo B dopo aver incassato al 90' la rete del 2-2 dalla Francia, che ha così vinto il raggruppamento e nell'altra semifinale, in programma sempre giovedì ma alle 20, affronterà l'Ucraina.

La partita promette di essere un emozionante confronto tra due delle squadre giovanili più promettenti del panorama europeo. L'Italia, con un percorso solido nelle fasi di qualificazione e nelle partite del gruppo, ha dimostrato di avere un'ottima coesione di squadra e individualità di spicco. Gli spagnoli, dal canto loro, non sono da meno, con un gioco basato sul possesso palla e sulla tecnica.

L'incontro di giovedì non sarà solo una sfida per la finale, ma anche un banco di prova importante per molti giovani talenti che sperano di mettersi in mostra e di attirare l'attenzione dei club di alto livello. Entrambe le squadre hanno una lunga tradizione di successo nelle competizioni giovanili e sono ben note per la loro capacità di far crescere future stelle del calcio mondiale.

L'appuntamento è quindi

per giovedì 25 luglio alle 15:00, un incontro che promette spettacolo e grandi emozioni. I tifosi italiani e spagnoli saranno sintonizzati per sostenere i loro giovani campioni in una partita che potrebbe segnare l'inizio di brillanti carriere nel mondo del calcio. Windsor Park di Belfast si prepara ad accogliere questa semifinale tanto attesa, con l'augurio che sia una giornata di sportività e competizione leale.

La storia recente tra Italia e Spagna in queste competizioni aggiunge ulteriore pepe alla sfida, con entrambe le squadre desiderose di prendersi una rivincita e di proseguire il loro cammino verso il titolo europeo Under 19.

L'altra semifinale, tra Francia e Ucraina, si giocherà alle 20:00, completando così un giovedì ricco di calcio di altissimo livello. In attesa di sapere chi si contenderà la finale, l'attenzione di tutti è ora rivolta al duello Italia-Spagna, per una semifinale che si preannuncia memorabile.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e per il resoconto completo della partita giovedì prossimo. Che vinca il migliore!