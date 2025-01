F1 2025: Leclerc e Hamilton in Ferrari, le Coppie di Piloti e il Calendario Completo 2025

F1 2025: Hamilton in Ferrari, le Coppie di Piloti e il Calendario Completo

Con l’inizio del 2025, il mondo della Formula 1 si prepara a una delle stagioni più attese degli ultimi anni. Protagonista assoluto: Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, che inizia la sua avventura con la Scuderia Ferrari. L’annuncio della sua firma ha già infiammato i cuori dei tifosi del Cavallino Rampante, ma è con il primo giorno ufficiale da pilota Ferrari che la storia prende forma.

Hamilton cambia immagine sui social

A suggellare questo momento speciale, Hamilton ha aggiornato la sua foto profilo sui social media, scegliendo un’immagine che lo ritrae da bambino con un casco rosso, simbolo del suo legame con la Ferrari fin dai tempi dei kart. Questo gesto non è passato inosservato ai fan, che ora attendono con ansia di vederlo in pista con la “Rossa”.

Il calendario della Formula 1 2025

Il Mondiale di Formula 1 2025 sarà composto da 24 gare, con l’apertura in Australia il 16 marzo e la chiusura ad Abu Dhabi il 7 dicembre. Tra le tappe più significative, il ritorno di Shanghai e Suzuka nelle prime fasi della stagione, seguite da circuiti iconici come Monaco, Silverstone e Monza.

Calendario completo

GP Australia (14-16 marzo): Melbourne

GP Cina (21-23 marzo): Shanghai

GP Giappone (4-6 aprile): Suzuka

GP Bahrain (11-13 aprile): Sakhir

GP Arabia Saudita (18-20 aprile): Jeddah

GP Miami (2-4 maggio): Miami

GP Italia (16-18 maggio): Imola

GP Monaco (23-25 maggio): Montecarlo

GP Spagna (30 maggio-1 giugno): Barcellona

GP Canada (13-15 giugno): Montreal

GP Austria (27-29 giugno): Spielberg

GP Gran Bretagna (4-6 luglio): Silverstone

GP Belgio (25-27 luglio): Spa-Francorchamps

GP Ungheria (1-3 agosto): Budapest

GP Paesi Bassi (29-31 agosto): Zandvoort

GP Italia (5-7 settembre): Monza

GP Azerbaigian (19-21 settembre): Baku

GP Singapore (3-5 ottobre): Singapore

GP Stati Uniti (17-19 ottobre): Austin

GP Messico (24-26 ottobre): Città del Messico

GP Brasile (7-9 novembre): San Paolo

GP Las Vegas (20-22 novembre): Las Vegas

GP Qatar (28-30 novembre): Lusail

GP Abu Dhabi (5-7 dicembre): Yas Marina

Line-up 2025: le coppie di piloti

Il mercato piloti ha portato numerose novità per il 2025, con Lewis Hamilton che dividerà il box Ferrari con Charles Leclerc. In Red Bull, Liam Lawson prende il posto di Sergio Perez, mentre il giovane francese Isack Hadjar approda in AlphaTauri.

Formazioni ufficiali 2025

Red Bull Racing: Max Verstappen, Liam Lawson (nuovo)

Ferrari: Charles Leclerc, Lewis Hamilton (nuovo)

Mercedes: George Russell, Kimi Antonelli (nuovo)

McLaren: Lando Norris, Oscar Piastri

Williams: Alex Albon, Carlos Sainz (nuovo)

Aston Martin: Fernando Alonso, Lance Stroll

Audi (ex Sauber): Nico Hülkenberg (nuovo), Gabriel Bortoleto (nuovo)

Alpine: Pierre Gasly, Jack Doohan (nuovo)

Haas: Oliver Bearman (nuovo), Esteban Ocon (nuovo)

Aspettando il debutto

Il debutto stagionale è fissato per il weekend del 14-16 marzo a Melbourne. I riflettori saranno puntati su Hamilton e il suo esordio con Ferrari, ma anche sulle altre novità della griglia. Con 24 gare in programma, il 2025 si preannuncia come una stagione ricca di emozioni e colpi di scena. Riuscirà Hamilton a riportare il titolo a Maranello dopo oltre un decennio? I tifosi non vedono l'ora di scoprirlo.