Fa' la cosa giusta! La fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili a Fiera Milano Rho, dal 14 al 16 marzo 2025

“Il gusto della fiducia”: nuova location, ingresso gratuito e 4 aree tematiche le novità dell’edizione 2025 di Fa’ la cosa giusta!

40mila presenze, di tutte le età e in particolare della fascia 35-64 anni, per il 69% donne, provenienti per l’83% dalla Lombardia e con un interesse in crescita da parte di altre regioni d’Italia. Un pubblico attento, coinvolto e curioso, che nel 96% dei casi consiglia con piacere la partecipazione alla fiera ai familiari e agli amici.

Da questa fotografia dell’edizione 2024 nasce la proposta della ventunesima edizione di Fa’ la cosa giusta!, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili che aprirà le porte al pubblico dal 14 al 16 marzo nella nuova sede di Fiera Milano Rho (padiglioni 16 e 20).

“Il gusto della fiducia” è il filo rosso che guida tutte le sezioni e gli appuntamenti del programma culturale 2025. E la location - più ampia e funzionale - non è la sola novità: l’ingresso alla fiera è gratuito.

Quattro le nuove aree in cui sono organizzati gli spazi espositivi: Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, Viaggio e Fiera dei Grandi Cammini. Centinaia gli stand dove il pubblico avrà la possibilità di assaggiare e scoprire i prodotti e le buone pratiche sostenibili proposti da aziende, associazioni, enti e gruppi di cittadini.

Online il programma di Sfide (sfide-lascuoladitutti.it), l’evento dedicato al mondo della scuola - per insegnanti e dirigenti scolastici - che quest’anno ruota attorno al tema dell’“Educare al pensiero critico”: 100 appuntamenti e 150 esperti - Daniela Lucangeli, Reggio Children e Christian Raimo, per fare qualche nome - che portano la loro esperienza in tema di valutazione, orientamento, costruzione di contesti educativi accoglienti, libero pensiero.

Tra gli appuntamenti di successo, la sezione dei Grandi Cammini propone eventi e stand sui cammini, i cicloviaggi e il turismo consapevole. Mentre, come da tradizione, la giornata del venerdì (14 marzo) è dedicata in particolare alla visita da parte degli studenti delle scuole: già oltre 4.000 gli studenti iscritti.

Sono aperte le iscrizioni per gli espositori.

Per il pubblico, l’ingresso è gratuito previa registrazione sul sito: falacosagiusta.org

Fiera Milano Rho (Strada Statale Sempione 28, Rho - Milano) è raggiungibile con la Metropolitana ATM Linea Rossa M1 (fermata Rho-Fieramilano) e treni Trenord (S5/S6/S11 – Regionali/Regionali Veloci - Fermata Rho Fiera). Parcheggio a pagamento in loco.