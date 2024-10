Fabiana Gabellini alla Festa del Cinema di Roma 2024

+

Si chiude la 19° Edizione

FESTA DEL CINEMA DI ROMA 2024

16/27 ottobre 2024

Si spengono le luci della diciannovesima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si è svolta dal 16 al 27 ottobre 2024 presso l’Auditorium Parco della Musica, e la foto scelta per rappresentare la diciannovesima edizione della Festa è un omaggio alla bellezza del cinema raffigurando la figura iconica di Marcello Mastroianni.

La Festa ha ospitato proiezioni, incontri, eventi, mostre, installazioni, convegni e dibattiti nei 1300 mq del viale che conduce alla Cavea che sono stati trasformati in uno dei più grandi red carpet al mondo. La preapertura con l’attesissimo Megalopolis di Francis Ford Coppola ha dato il via alle celebrazioni e la chiusura della kermesse ha visto il ballo di Carlo Verdone e Gianna Nannini sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, regalando al pubblico e ai fotografi uno dei momenti più 'rock 'n roll' della 19esima edizione.

La Festa del Cinema si è presentata al grande pubblico in una città diventata contenitore di eventi dove è sempre stata presente la moda che rappresenta uno dei temi dell’evento stesso in quanto ha celebrato un ritorno al glamour femminile declinato in chiave contemporanea, una narrazione degli anni ’60 e ’70 da indossare in chiave moderna rivisitata in maniera leggera e attuale, e infatti la bellissima attrice Simona De Sarno, ha interpretato la nuova collezione FW 2024/25 ispirata alla Dolce Vita, creata della designer di Cattolica Fabiana Gabellini Madetomeasure, un vero e proprio tuffo in quegli anni dove a Roma esplodeva la voglia di vivere e di godersi la bellezza.

La Stilista di Cattolica ha studiato e realizzato sartorialmente per l'attrice un completo total white composto da un frack sartoriale con morbida coda a strascico abbinato ad un pantalone slim che sfila splendendo con purezza sul Red Carpet, un outfit dallo stile androgino, delicato , elegante e sobrio con una scollatura che mette in risalto il decolleté valorizzando l'armonia delle forme e reso prezioso da un collier in catena swarovski black con croce, il look abbinato allo stile inconfondibile dell' acconciatura con onde morbide ed eleganti del noto hairstylist Michele Spanò.

Un outfit perfetto che incarna il carattere forte e determinato di Simona che è cresciuta con la commedia di Eduardo di Filippo, a 22 anni è entrata in una compagnia teatrale del teatro Stabile di Napoli, la ricordiamo come attrice per aver interpretato ruoli in film con grandi maestri quali Enrico Oldoini, Stefano Calvagna, Gabriele Muccino, molti ruoli in commedie e serietv, fino ad ottenere nel 2020 il premio "Starlight international Cinema Award" come protagonista nel film "Ho denunciato" di Gabriel Cash.

Ma l’interpretazione della designer Fabiana Gabellini è andata oltre in un “gioco” con il fotografo Luigi Luongo e l’attrice Simona De Sarno come testimonial e la designer stessa, per uno shooting sorprendente realizzato fra i monumenti di Roma, via Condotti, via della Croce, piazza del Popolo, Piazza di Spagna, dove le caratteristiche salienti di questa collezione FW 2024/25 sono rappresentate dal colore e dalla fantasia, dai tessuti e dal prezioso “hand made” che meglio rappresentano la positività che si viveva in quel periodo, liberato da soluzioni prevedibili, per renderlo uno stile personale, eccentrico, attualissimo e fuori dagli schemi.

