“Fatti di Musica 2025”: dopo il successo a Catanzaro e Reggio, il musical Grease sarà il 21 gennaio al Teatro Rendano di Cosenza,

Dopo aver chiuso l’edizione 2024 con uno strepitoso successo a Catanzaro e Reggio Calabria, l’allegro e spettacolare musical Grease arriverà il prossimo 21 gennaio 2025 al Teatro Rendano di Cosenza per aprire ufficialmente la 39° edizione di Fatti di Musica, lo storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che a Catanzaro ha premiato la produzione della “Compagnia della Rancia” con il Riccio d’Argento dell’orafo Gerardo Sacco, oscar del live, nella sezione “Migliori Musical Internazionali”.

La prevendita per il celeberrimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e quella associata di Mauro Simone, partirà martedì 3 dicembre. L’esplosivo spettacolo, che durerà circa due ore e trenta, inizierà alle ore 21:00. Le lunghe standing ovation con tutto il pubblico a cantare e ballare, che hanno suggellato il successo di questo travolgente musical in ogni tappa, sono destinate a ripetersi anche nel prestigioso teatro cosentino, pronto a vivere una grande serata a ritmo di rock’n’roll, con brani intramontabili come lo stesso “Grease”, “Sandy”, “Summer Nights”, “Greased Lightnin’”, “You’re The One That I Want” e tutti gli altri successi del film cult con John Travolta e Olivia Newton John. Quella che arriverà anche a Cosenza è, probabilmente, la produzione meglio riuscita di questo musical, con un cast straordinario di attori, cantanti, ballerini, performers, guidato da Eleonora Buccarini nei panni di Sandy e Tommaso Pieropan in quelli di Danny. Uno spettacolo imperdibile, impreziosito dalle spettacolari coreografie di Gillian Bruce e da splendidi giochi di luci disegnati da Valerio Tiberi insieme ad Emanuele Agliati e Francesco Vignati, dagli oltre 80 costumi sgargianti di Chiara Donato e dall’allestimento scenotecnico mobile di grandissimo impatto visivo di Gabriele Moreschi.

“Dopo essermi divertito anch’io assistendo a questo musical, realizzato in modo impeccabile, ho scelto di iniziare il nuovo anno e la 39° edizione di Fatti di Musica proprio con Grease, nel segno dell’allegria e del puro divertimento di cui c’è tanto bisogno – afferma Pegna - Lo spettacolo dal vivo, oltre a regalare emozioni, ha anche il compito di fare dimenticare almeno per due ore i problemi quotidiani e Grease ci riesce, è il caso di dire, brillantemente!”.

Con l’occasione, il noto promoter calabrese ha annunciato gli altri appuntamenti già confermati: Le Cirque Top Performers, con i più grandi Artisti provenienti dai principali Circhi del mondo e dal Cirque du Soleil, sarà al Teatro Politeama di Catanzaro dal 20 al 22 dicembre, con tre spettacoli serali e, in apertura, un matinée per le scuole alle ore 10:30 di venerdì 20 dicembre.

La colossale e spettacolare “Van Gogh Cafè Opera Musical” di Andrea Ortis sarà il 5 e 6 marzo al Teatro Cilea di Reggio C. e il 7 ed 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro, ogni giorno con spettacoli serali, per i quali sono in corso gli sconti del Black Friday, e matinée integrali per le scuole. Il 6 marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme andrà in scena la comicità di Michela Giraud, con il suo “Mi hanno gettata in mezzo ai lupi e non ne sono uscita capobranco”.

Tra gli eventi già confermati per il 2025 anche “Me Contro Te – Lo show dei 10 anni!”, lo spettacolo più amato dai bambini, che sarà al Palacalafiore di Reggio C. il 12 aprile alle ore 19:30 e il 13 aprile alle ore 15:00. Biglietti e informazioni su tutti gli eventi sono reperibili su www.ticketone.it e www.ruggeropegna.it, oltre a numerose pagine ufficiali social. Per i matinée scolastici è necessario rivolgersi direttamente alla segreteria della Show Net, tel. 0968441888.

Fatti di Musica è tra gli “Eventi di Promozione Culturale della Regione Calabria, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria”.