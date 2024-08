Fatti di Musica: dopo la grande estate di eventi, confermati Grease il Musical, alis di le Cirque Wtp e l’opera Van Gogh Cafè

Dopo un’estate da record con oltre 60.000 spettatori in 15 eventi, dallo storico live di Nick Mason a Gabry Ponte, da Ron a Irama, Belli e Gazzè, ad altri big della musica italiana, Fatti di Musica 2024, la 38° edizione dello storico Festival-Premio del Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, si prepara alla prossima stagione nei principali teatri della Calabria.

Sono già in prevendita su Ticketone i biglietti per le date del musical cult “Grease”, confermate per il 23 e 24 novembre al Teatro Politeama Foglietti di Catanzaro e il 25 e 26 novembre al Teatro Francesco Cilea di Reggio. Lo spettacolo, prodotto dalla Compagnia della Rancia, sarà premiato con il Riccio d’Argento del maestro orafo crotonese Gerardo Sacco, oscar del Festival, nella sezione riservata ai “Migliori Musical”.

Grease si conferma, infatti, uno dei musical più amati; un’autentica greasemania che, partita da Broadway nel 1971, passando per il film cult con John Travolta e Olivia Newton John del 1978, ha contagiato milioni di persone in tutto il mondo. Lo spettacolo di Jim Jacobs e Warren Casey, con la regia di Saverio Marconi e la regia associata di Mauro Simone, è una festa travolgente che accende il pubblico di tutte le età, un vero fenomeno di costume “pop” e intergenerazionale, sempre attuale ed amatissimo anche dai giovani.

Dopo più di cinquant’anni dall’esordio, l’energia elettrizzante continua a vivere sui palchi di tutto il mondo, grazie alla storia d’amore tra Danny e Sandy e all’inconfondibile colonna sonora, con brani indimenticabili come Restiamo Insieme, Greased Lightnin e Sei perfetto per me, nella versione italiana di Franco Travaglio e Michele Renzullo, a ritmo di rock’n’roll.

Le coreografie sono di Gillian Bruce, i nuovi costumi (oltre 80), un’esplosione di colori e tessuti cangianti, sono della costumista Chiara Donato. I linguaggi della danza, del canto e della recitazione, si integrano perfettamente con la scenografia di Gabriele Moreschi. Il team creativo comprende anche Valerio Tiberi, che firma il coloratissimo disegno luci insieme a Emanuele Agliati e Francesco Vignati. Le musiche sono curate da Enrico Porcelli per il disegno fonico, Gianluca Sticotti per la direzione musicale, Riccardo Di Paola per le orchestrazioni.

Confermato pure Alis, lo spettacolare Gran Galà di Le Cirque Top Performers, con stelle di Le Cirque du Soleil, dal 20 al 22 dicembre eccezionalmente al Teatro Politeama di Catanzaro, per il quale proprio ieri sono stati effettuati i sopralluoghi preparatori, vista la complessità della scenotecnica dello show. Fatti di Musica 2024 si chiuderà con Shrek il Musical il 29 dicembre al Teatro Cilea di Reggio Calabria.

Annunciati, intanto, già alcuni eventi del 2025: Van Gogh Cafè, l’emozionante e spettacolare Opera musicale immersiva di Andrea Ortis, sarà il 4 e 5 marzo al Teatro Cilea di Reggio Calabria e il 7 e 8 marzo al Teatro Politeama di Catanzaro. Attenzione sarà riservata anche al pubblico dei più piccoli, con lo spettacolo dei fenomeni “Me Contro te”, il 12 e 13 aprile al Palacalafiore di Reggio.

Altri eventi sono in fase di definizione.

Fatti di Musica, progetto già incluso tra gli Eventi Storicizzati e Grandi Eventi della Regione Calabria in precedenti edizioni, è tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024, Pac 2014/2020, az. 6.8.3 – brand Calabria Straordinaria della Regione Calabria”.

“E’ un’altra edizione da incorniciare quella in fase di conclusione – afferma Ruggero Pegna – ma anche la prossima si preannuncia ricca di eventi di altissima qualità, unicità e spettacolarità. Fatti di Musica è la storia stessa dei grandi live in Calabria, modello imitato, ma sempre unico per format, proposte prestigiose e originali, eventi internazionali irripetibili, numeri record!”.

Informazioni allo 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine ufficiali fb ed instagram.