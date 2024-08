Fatti di Musica Estate 2024: gabry Ponte fa esplodere Piazza castello di Reggio Calabria, tra hit mondiali ed effetti speciali. Domani arriva Sergio Cammariere a Santa Severina

Continua con un successo dietro l’altro la raffica di concerti della parte estiva di “Fatti di Musica 2024”, il Festival-Premio del Live d’Autore giunto alla 38° edizione ideato e diretto da Ruggero Pegna, che si svolge in varie location della Calabria e premia con il Riccio d’Argento del maestro orafo Gerardo Sacco, oscar del Festival, alcuni dei live più belli e attesi dell’anno, scelti in varie sezioni. Dopo lo storico concerto di Nick Mason dei Pink Floyd e quelli di Irama, Ron, Dargen D’Amico, ieri sera Gabry Ponte, il re della dance mondiale, ha letteralmente fatto esplodere di gioia ed entusiasmo Piazza Castello di Reggio Calabria, trasformata in una immensa discoteca. Tra hit che hanno scalato le classifiche di tutto il mondo ed effetti speciali e pirotecnici, il celeberrimo disc jockey torinese, ex Eiffel65, autore e produttore discografico, ha infiammato migliaia di fan di varie generazioni giunti a Reggio da tutta la Regione.

“L’avevo annunciata come la notte più travolgente dell’estate calabrese e così è stato…Una grandissima festa - evento!”, ha affermato Ruggero Pegna, che prima dello show ha premiato l’artista con il “Riccio d’Argento” ai Migliori Live dell’Anno per “25 anni di record e successo internazionale”. Ad accompagnarlo nella premiazione c’era il vice sindaco della Città Metropolitana di Reggio, Carmelo Versace.

Come nello stile di questo genere, in effetti, il pubblico è stato letteralmente travolto dalla potenza della musica, ma anche da esplosioni di fiamme, fumo, coriandoli, strobo, incantevoli effetti luce.

Uno dietro l’altro sono arrivate tutte le sue hit memorabili, inediti e rielaborazioni che hanno segnato il divertimento di giovani e meno giovani di tutto il mondo: da Get to Get (Don Don) a Geordie, Thunder, Tarantella, fino a Blue (da ba dee), il singolo di debutto con gli Eiffel 65, che ha scalato le classifiche mondiali e venduto oltre 8 milioni di copie.

Il live ha riservato una chiusura a dir poco spettacolare, con Gabry Ponte in piedi sul tavolo della consolle, tra un’apoteosi di luci, effetti, ovazioni degli spettatori, tutti a ballare scatenati, a mani alzate e telefonini accesi. Richiamato sull’imponente palcoscenico dal coro “se non ce ne fai un’altra, noi non ce ne andiamo”, Gabry Ponte ha finito per presentare un live di circa due ore.

“In questo genere, ci sono varie tipologie di live; quello che ho presentato e premiato nel Festival è definito concerto, diverso dal classico dj set o dalle ospitate, per durata, sceno-tecnica e allestimento”, ha precisato il promoter, ringraziando anche il dj reggino MJX, Domenico Ieracitano, presente nella compilation Hit Mania Dance 2024, che ha aperto la serata.

Il prestigioso Festival, che negli anni ha presentato tutti i principali eventi musicali ed alcune delle più popolari stelle della musica, da Sting ad Elton John, da Santana a Tina Turner, prosegue domani sera davanti al Castello Normanno di Santa Severina con il ritorno a casa di Sergio Cammariere con il suo pianoforte e la sua band: Amedeo Ariano, batteria, Daniele Tittarrelli, tromba, Luca Bulgarelli, contrabasso. Cammariere torna in Calabria sull’onda del successo internazionale del suo nuovo album “Una sola giornata”. Con il biglietto del concerto si potrà visitare anche lo splendido Castello. Il concerto ha la collaborazione del Comune di Santa Severina. Tutto pronto anche per i successivi appuntamenti di Fatti di Musica: il 12 agosto la Nuova Orchestra Italiana fondata da Arbore suonerà al Teatro di Parco Mitoio di Lamezia Terme, evento Ama Calabria; il 13 agosto Max Gazzè & Calabria Orchestra saranno in Piazza Turra di Mesoraca per la Festa del SS. Ecce Homo; il 15 agosto tornerà Ron in Piazza Bianco di Montalto Uffugo; infine, il 16 agosto Nello Daniele sarà a Marina di Gioiosa e il 22 agosto Paolo Belli con la sua Big Band a Locri per la Città Metropolitana di Reggio, ad ingresso libero. Confermati anche 2 appuntamenti con la musica/cabaret di Nino Frassica e i Los Plaggers Band il 20 a Palmi per la Varia e il 21 agosto a Luzzi (CS). Fatti di Musica è Festival storicizzato incluso tra gli “Eventi di Promozione Culturale 2024 - Pac 2010/2020 az. 6.8.3 – Calabria Straordinaria” della Regione Calabria. Per ogni informazione tel 0968441888 www.ruggeropegna.it, pagine fb di artisti e festival.